Испанската кралица Летисия Ортис привлече международното медийно внимание по време на последните си публични появи, показвайки съвсем фино своята естествена прошарена коса. Изборът на кралската особа да не прикрива белите си кичури с боя се превърна в основна тема за дискусия, определяна като съзнателен жест към по-естествен и модерен образ.

Този детайл във визията на съпругата на крал Фелипе VI бързо стана обект на анализи. Докато някои чуждестранни издания определят решението ѝ като "смел ход“, други го разчитат като внимателно планирана промяна, насочена към налагането на по-земно и натурално излъчване на монархията. Общото мнение сред експертите е, че появата ѝ с видими следи от побеляване не е случайна, а е плод на съзнателно решение.

Въпреки по-непретенциозния подход към прическата, цялостният стил на Летисия Ортис остава безупречен, съчетавайки елегантни силуети с прецизен грим. Именно балансът между високия имидж и естествените промени в косата прави трансформацията толкова забележима – кралицата не отстъпва от високите стандарти на протокола, а по-скоро развива своя образ в крак със съвременните тенденции, пише Elle.bg.