Технологичният гигант Apple планира пускането на иновативни интелигентни очила, които съчетават елегантен дизайн с усъвършенствани функции за заснемане и управление чрез изкуствен интелект. Устройството е проектирано да бъде изключително леко и тънко, позволявайки комфортно носене през целия ден.

Първата е с висока резолюция за незабавно споделяне на снимки и видео, докато втората е широкоъгълна и служи за проследяване движенията на ръцете. Тази технология позволява на потребителите да управляват функциите на устройството чрез естествени жестове във въздуха, подобно на работата с Vision Pro.

Първата версия на очилата умишлено няма да разполага с екран и сложни лазерни системи. Целта на Apple е да съхрани енергията на батерията и да избегне обемистия вид на конкурентните продукти. Вместо това фокусът е върху създателите на съдържание и хората, които искат да улавят важни моменти, докато ръцете им остават напълно свободни.

Интелигентният аксесоар ще се захранва от най-модерната версия на изкуствен интелект, интегрирана в бъдещата операционна система iOS 27. Потребителите ще могат да комуникират с асистента Siri за обектите, които виждат около себе си, както и да провеждат разговори. Рамките ще бъдат изработени от специален ацетат – материал, който е по-лек и устойчив от стандартната пластмаса.

Официалните продажби на новото устройство се очакват през 2027 г., като първите прототипи могат да бъдат представени пред публика още в края на настоящата година. Ключово предимство на Apple пред останалите модели на пазара ще бъде засиленият фокус върху поверителността и сигурността на личните данни. Устройството ще се предлага в разнообразни стилове, превръщайки технологията в модерен ежедневен аксесоар, информира bussinessnovinite.bg.