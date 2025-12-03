Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофьорите

© Всеки ползва Google Maps. Ако сте шофирали по натоварените булеварди на София, Пловдив или Варна, вероятно добре познавате момента на фрустрация, когато навигацията ви каже "Завийте наляво след 200 метра“, а вие се чудите коя е правилната пресечка сред десетки малки улички.



За нас, потребителите в България, които разчитаме повече на ориентири (сгради, магазини, паметници), отколкото на абстрактни дистанции, този проблем винаги е бил сериозен.



Но в следващите няколко седмици приложението ще претърпи трансформация, която ще промени начина, по който шофираме и търсим места. Google официално обяви интеграцията на своя изкуствен интелект Gemini директно в Maps.



Това не е просто козметична промяна – Gemini напълно заменя стария Google Assistant, превръщайки навигацията в разговор с интелигентен спътник.



Как да разберете дали имате ъпдейта на Google Maps?



Промяната е визуална. Погледнете лентата за търсене в горната част на екрана:



Ако виждате старата икона на микрофон – все още сте със старата версия. Ако виждате синята искряща икона на Gemini – честито, вече сте в бъдещето.



Разговор, а не команди



Голямата разлика с Gemini е, че вече не е нужно да говорите като робот. Можете да използвате естествен език, за да задавате сложни въпроси, докато шофирате, ходите пеша или се возите в градския транспорт.



Ето какво може да прави новият асистент:



Интелигентно търсене: Вместо да търсите просто "кафене“, можете да кажете: "Намери ми кафене близо до крайната цел, което предлага тирамису“. Gemini разбира контекста и филтрира резултатите.



Информация за местата: Можете да питате неща като: "Как е паркирането там?“ или "Кое е най-популярното ястие в менюто?“, и AI ще обобщи информацията от отзивите на потребителите.



Управление на маршрута: Стандартните команди остават ("Спри навигацията“, "Избягвай такси“), но вече можете да питате и за контекст: "Какво е времето там, където отиваме?“ или "Има ли задръстване отпред?“.



Революцията: Навигация по ориентири



Може би най-полезната нова функция, която Google "заема“ от конкурента си Apple Maps, е краят на абстрактните дистанции.



Всички сме го преживявали: навигацията казва "завийте надясно след 150 метра“, а вие се чудите дали е първата или втората пресечка. С новия ъпдейт Google Maps ще използва ориентири. Вместо метри, ще чувате инструкции като: "Завийте надясно след ресторант Хепи“, "Завийте наляво на втория светофар“.



Google използва AI, за да филтрира сградите, които са добре видими и разпознаваеми (като големи магазини или паметници), за да ви води по-интуитивно.



Интеграция с други приложения



Тъй като Gemini е екосистема, докато сте в Maps, ще можете да управлявате и други аспекти на дигиталния си живот:



- "Пусни джаз в Spotify“



- "Обобщи последните ми имейли“



- "Обади се на мама“



Това е ъпдейтът, който чакахме от години. Шофирането в натоварена градска среда (особено в големите градове) изисква внимание. Замяната на сухите метрични данни с реални визуални ориентири ("завий след банката“) е огромно улеснение за шофьорите. А възможността да питаш навигацията "има ли паркинг“, преди изобщо да си стигнал, ще спести много нерви.



Очакваме актуализацията да започне да се разпространява поетапно в следващите седмици в България както за Android, така и за iOS потребителите, пише digital.bg.