ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофьорите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06Коментари (0)1905
©
Всеки ползва Google Maps. Ако сте шофирали по натоварените булеварди на София, Пловдив или Варна, вероятно добре познавате момента на фрустрация, когато навигацията ви каже "Завийте наляво след 200 метра“, а вие се чудите коя е правилната пресечка сред десетки малки улички.

За нас, потребителите в България, които разчитаме повече на ориентири (сгради, магазини, паметници), отколкото на абстрактни дистанции, този проблем винаги е бил сериозен.

Но в следващите няколко седмици приложението ще претърпи трансформация, която ще промени начина, по който шофираме и търсим места. Google официално обяви интеграцията на своя изкуствен интелект Gemini директно в Maps.

Това не е просто козметична промяна – Gemini напълно заменя стария Google Assistant, превръщайки навигацията в разговор с интелигентен спътник.

Как да разберете дали имате ъпдейта на Google Maps?

Промяната е визуална. Погледнете лентата за търсене в горната част на екрана:

Ако виждате старата икона на микрофон – все още сте със старата версия. Ако виждате синята искряща икона на Gemini – честито, вече сте в бъдещето.

Разговор, а не команди

Голямата разлика с Gemini е, че вече не е нужно да говорите като робот. Можете да използвате естествен език, за да задавате сложни въпроси, докато шофирате, ходите пеша или се возите в градския транспорт.

Ето какво може да прави новият асистент:

Интелигентно търсене: Вместо да търсите просто "кафене“, можете да кажете: "Намери ми кафене близо до крайната цел, което предлага тирамису“. Gemini разбира контекста и филтрира резултатите.

Информация за местата: Можете да питате неща като: "Как е паркирането там?“ или "Кое е най-популярното ястие в менюто?“, и AI ще обобщи информацията от отзивите на потребителите.

Управление на маршрута: Стандартните команди остават ("Спри навигацията“, "Избягвай такси“), но вече можете да питате и за контекст: "Какво е времето там, където отиваме?“ или "Има ли задръстване отпред?“.

Революцията: Навигация по ориентири

Може би най-полезната нова функция, която Google "заема“ от конкурента си Apple Maps, е краят на абстрактните дистанции.

Всички сме го преживявали: навигацията казва "завийте надясно след 150 метра“, а вие се чудите дали е първата или втората пресечка. С новия ъпдейт Google Maps ще използва ориентири. Вместо метри, ще чувате инструкции като: "Завийте надясно след ресторант Хепи“, "Завийте наляво на втория светофар“.

Google използва AI, за да филтрира сградите, които са добре видими и разпознаваеми (като големи магазини или паметници), за да ви води по-интуитивно.

Интеграция с други приложения

Тъй като Gemini е екосистема, докато сте в Maps, ще можете да управлявате и други аспекти на дигиталния си живот:

- "Пусни джаз в Spotify“

- "Обобщи последните ми имейли“

- "Обади се на мама“

Това е ъпдейтът, който чакахме от години. Шофирането в натоварена градска среда (особено в големите градове) изисква внимание. Замяната на сухите метрични данни с реални визуални ориентири ("завий след банката“) е огромно улеснение за шофьорите. А възможността да питаш навигацията "има ли паркинг“, преди изобщо да си стигнал, ще спести много нерви.

Очакваме актуализацията да започне да се разпространява поетапно в следващите седмици в България както за Android, така и за iOS потребителите, пише digital.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
09:45 / 03.12.2025
Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
22:21 / 02.12.2025
В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината...
19:55 / 02.12.2025
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
11:03 / 01.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Протести срещу Бюджет 2026
Природни стихии
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: