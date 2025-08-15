ЗАРЕЖДАНЕ...
|Колкото и полезни да са ядките, не бива да ядем голямо количество от тях, ето защо
Но колкото и полезни да са ядките, не бива да ядем голямо количество от тях. Както и с всички други храни, ключът е в умереността. А с ядките лесно може да се прекали, тъй като са особено удобни и лесни за хапване.
Най-добре е да се придържаме към препоръчителната дневна порция, която се равнява на една шепа (или около 1/4 чаша). В противен случай може да си навредим и да усетим някои нежелани ефекти. Ето три потенциални вреди и странични ефекти от консумацията на прекалено много ядки.
Покачване на килограми
Вече споменахме, че ядките могат да подпомогнат контрола на теглото и отслабването. Те са засищащи и помагат за потискане на глада към нездравословни храни. Но тези ползи са налице, стига да спазваме препоръчителната дневна доза.
В случай че я превишаваме, може да забележим, че всъщност наддаваме килограми. Все пак, ядките са калорични и лесно може да превишим калорийния си прием, ако похапваме повече от тях.
Стомашно-чревни проблеми - газове, подуване на корема и диария
Чувството за подуване на корема и образуването на газове е често срещан страничен ефект при консумацията на ядки. Виновникът за това са фитатите и танините - съединения в ядките, които ги правят трудни за храносмилане.
Колкото до диарията, тя може да възникне заради консумацията на твърде много мазнини, каквито има доста в ядките. Добрата новина е, че тези странични ефекти могат лесно да бъдат избегнати, просто като се придържаме към препоръчителния дневен прием.
Натравяне със селен
Натравянето със селен може да се получи при прекомерна консумация конкретно на бразилски орех. Тези ядки са най-богатият хранителен източник на селен и само в една порция от 30 грама (шест до осем броя ядки) се съдържа почти 10 пъти препоръчителното дневно количество селен (55 микрограма).
Въпреки че селенът е основен минерал, който играе ключова роля във функцията на щитовидната жлеза, имунната система и репродуктивната система, предозирането е свързано с нежелани ефекти. Такива са например лошият дъх, болките в мускулите и ставите, а можа да забележим също, че и ноктите ни са станали чупливи, пише Prevention, цитиран от lifestyle.bg. При по-продължителен прием на голямо количество селен пък може да си навлечем и по-сериозни проблеми със стомаха и нервната система, да усетим замаяност и затруднено дишане.
