ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:07Коментари (0)231
© бТВ
Иван Юруков пръв падна жертва на предателите в новия риалити формат "Traitors“ по bTV. Актьорът, който категорично разпозна Бачорски като единият от "предателите“, не се появи на закуската в имението на тайните, което според правилата на формата, носител на награда "Еми“, означава, че през нощта е бил "убит“.

Сутринта в двореца започна със събирането на участниците. Както стана ясно, те прекарват нощта отделени в индивидуални хотелски стаи, за да не се разбере кои от тях се събират на тайния предателски "конклав“. Напомняме Ви, че още в първия епизод бяха определени и главните действащи лица в предаването, които ще трябва да действат в сянка и да елиминират "праведни“ един по един – Бачорски, Георги Янев и Невена Бозукова. Именно те написаха името на Иван Юруков на свитъка с името на "убития“ и го пренесоха в "жертва“.

"Аз съм за Иван. Странен е - хем го заподозряваш, хем не“, заяви първа Неве. "Иван дойде при мен, усмихна се и в неговия налудничав стил и физиономия ми каза: "Ще ме пощадиш ли?“. Аз имам притеснения, че той ще ме наклепа мен“, категоричен бе Бачорски. "За мен Иван е неутрален, който няма да го гласуват. Това е глас, който тотално ни дава един ход предимство, празен ден за тях – убит човек за нас“, разсъди стратегически Георги Янев, пишат от Блиц.

Иван не изглеждаше изненадан от развоя на събитията: "Моята теория се потвърди. Избрах да направя следната стратегия – да намеря начин да намекна на Дани Бачорски, че аз знам… И последва това, което следва. Може би сега единственото нещо, което следва от моето участие тук, е ако съм успял да подскажа на някой от праведните кои са предателите“.


Още по темата: общо новини по темата: 1316
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/220 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Олек Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махал...
19:38 / 17.09.2025
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:57 / 17.09.2025
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост
11:20 / 17.09.2025
Експерт: Перете кърпите си за баня през няколко дни!
16:15 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Алексей Навални почина
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: