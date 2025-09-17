ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
Сутринта в двореца започна със събирането на участниците. Както стана ясно, те прекарват нощта отделени в индивидуални хотелски стаи, за да не се разбере кои от тях се събират на тайния предателски "конклав“. Напомняме Ви, че още в първия епизод бяха определени и главните действащи лица в предаването, които ще трябва да действат в сянка и да елиминират "праведни“ един по един – Бачорски, Георги Янев и Невена Бозукова. Именно те написаха името на Иван Юруков на свитъка с името на "убития“ и го пренесоха в "жертва“.
"Аз съм за Иван. Странен е - хем го заподозряваш, хем не“, заяви първа Неве. "Иван дойде при мен, усмихна се и в неговия налудничав стил и физиономия ми каза: "Ще ме пощадиш ли?“. Аз имам притеснения, че той ще ме наклепа мен“, категоричен бе Бачорски. "За мен Иван е неутрален, който няма да го гласуват. Това е глас, който тотално ни дава един ход предимство, празен ден за тях – убит човек за нас“, разсъди стратегически Георги Янев, пишат от Блиц.
Иван не изглеждаше изненадан от развоя на събитията: "Моята теория се потвърди. Избрах да направя следната стратегия – да намеря начин да намекна на Дани Бачорски, че аз знам… И последва това, което следва. Може би сега единственото нещо, което следва от моето участие тук, е ако съм успял да подскажа на някой от праведните кои са предателите“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1316
|предишна страница [ 1/220 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Олек Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махал...
19:38 / 17.09.2025
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:57 / 17.09.2025
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост
11:20 / 17.09.2025
Експерт: Перете кърпите си за баня през няколко дни!
16:15 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS