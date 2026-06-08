Александър Зверев успя да сбъдне най-съкровената си мечта – триумфира на "Ролан Гарос“, а популярната терапевтка Наталия Кобилкина бе сред най-големите му български фенове. Тя сподели със своите последователи вълнението, което е изпитала от играта на Зверев, и колко е важно човек да се бори със страховете си, за да върви напред.

Кобилкина, много популярна у нас с видеата си в социалните мрежи и своите семинари, се щракна с президента на ПСЖ - Насер Ал-Хелайфи.

Наталия Кобилкина публикува емоционално видео във Фейсбук страницата си, в което споделя моменти от "Ролан Гарос“ и показва пълна подкрепа за Александър Зверев. Тя подчертава, че за нея най-голямото вълнение е да вижда как човек побеждава себе си и се бори със страховете си.

"Беше невероятна игра и съм много горда, че спечели точно Александър Зверев, който има руски корени!“ – казва Наталия.

Тя е видимо изключително развълнувана и щастлива от победата на Зверев. "Важно е да помним нашите корени и винаги да побеждаваме. Когато е трудно и страшно, да вървим напред!“ – категорична е Кобилкина.