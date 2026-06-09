Генка Шикерова е българска журналистка, репортер. С професионален опит в Нова телевизия, Канал 3 и bTV.

Генка Шикерова е родена на 9 юни 1978 година в град Панагюрище. Завършва журналистика в СУ "Св. Климент Охридски“. Работила е в Нова телевизия и Канал 3. През 2001 година става репортер на bTV в новинарската емисия bTV Новините. Репортер е във втория сезон на риалити шоуто "Сървайвър“ и участва в третия сезон на екстремното шоу "Форт Бояр“ (2010).

През септември 2013 г. влиза в ново амплоа и става водещ на сутрешния блок на медията – "Тази сутрин“, като си партнира с колегата си Константин Караджов.

Генка Шикерова е режисьор на документалния филм "Бетонни градини“ (България, 2009).

През 2016 г. Шикерова получава голямата награда "Валя Крушкина – журналистика за хората“ за три свои репортажа. Първият е от събитията в Турция, включително драматични кадри от акцията на полицията за затваряне на радио "Йозгюр“ на 4.10.2016 г. Вторият е "Режим на спешност“ на тема проблемите в Спешна помощ, а третият е "Бизнесът с мигрантите“, посветен на проблемите във и около бежанските лагери.

Честит 48-и рожден ден!