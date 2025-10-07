ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киану Рийвс раздал 75 милиона долара?
Един забележителен пример за неговата доброта е, когато той дари милиони долари на членовете на екипа на продълженията на "Матрицата“, включително екипите за специални ефекти и костюми, които работиха неуморно, за да вдъхнат живот на зашеметяващите визуализации на филма.
Щедростта на Рийвс не спира дотук. Той също така подарява на екипа от каскадьори поръчкови мотоциклети Harley-Davidson на стойност 200 000 долара, като знак на признателност за упорития им труд и всеотдайност.
Филантропските усилия на Киану Рийвс
- Звездата от "Джон Уик“ е дарила значителни средства за изследвания на рака, включително подкрепа на фондацията "Stand Up to Cancer“ и фондацията "Lance Armstrong“.
- Той е демонстрирал голяма ангажираност към благополучието на децата, като е дарил средства на организации като фондация "Make-A-Wish“ и Детската изследователска болница "Сейнт Джуд“.
- Рийвс е страстен защитник на околната среда и е подкрепял организации като Earth Action Fund и Environmental Defense Fund.
Благотворителната дейност на Киану Рийвс
- Звездата от "Good Fortune“ активно подкрепя Angelwear, благотворителна организация, която предоставя утеха и подкрепа на деца със сериозни заболявания.
- Той е подкрепял и "Град на надеждата“, център за изследване и лечение на рак.
- Актьорът е дарил средства на CoachArt, организация с нестопанска цел, която предоставя художествено образование на деца с хронични заболявания.
В допълнение към благотворителните си дарения, Рийвс е известен и с това, че тихомълком дарява пари на нуждаещи се семейни приятели.
