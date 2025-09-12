Кейт Мидълтън съкрушена

© Кейт Мидълтън се надява да играе ролята на помирител между съпруга си, принц Уилям, и брат му, принц Хари , но иска да го запази в тайна от бъдещия крал, разкрива Radar Online.



43-годишната принцеса на Уелс е съкрушена от това как враждата е разкъсала семейството им и смята, че личният разговор със зет ѝ може да е решението за прекратяване на отчуждението. Тя има своя шанс, тъй като Хари прекарва рядък, дълъг престой във Великобритания без съпругата си Меган Маркъл .



"Кейт е готова да направи всичко възможно, за да сложи край на тази вражда“, разкри вътрешен човек, добавяйки. "Това разкъса семейството и тя не иска следващото поколение – децата ѝ или братовчедите им – да носят това на раменете си“.



"Тя е убедена, че срещата лице в лице с Хари – за когото чува, че от известно време намеква, че иска да се върне у дома – ще промени нещата“, каза източникът.



"Освен че му споделя какво мисли, тя иска да му помогне да се прибере у дома и единственият начин е да възстанови доверието с Уилям и семейството“, каза източникът за намеренията на Мидълтън с единствения ѝ близък зет.



Братята са отчуждени, откакто Хари и Маркъл изоставиха кралското семейство през 2020 г., за да търсят късмета си в Калифорния.



След това бившите членове на кралското семейство продължиха да твърдят, че семейството е расистко. Те отправиха и други неприятни обвинения в интервюта, документален сериал на Netflix и сензационните мемоари на Хари "Spare“ , задълбочавайки разрива им с кралското семейство.



"Сърцето ѝ се къса, че прави това без участието на Уилям“, добавя източникът, като добавя: "Тя искаше той да седне с Хари, но все още има твърде много гняв в тях, още повече сега, когато Хари планира документален филм за майка им по Netflix“.



Според съобщенията, херцогът на Съсекс обмисля да направи документален филм за покойната принцеса Даяна , който да се излъчи през 2027 г. по случай 30-годишнината от смъртта ѝ. Уилям разкри в документален филм от 2017 г. по случай 20-годишнината от фаталната ѝ автомобилна катастрофа, че това ще бъде последният път, когато е говорил толкова открито за майка си. Въпреки това брат му продължава да обсъжда редовно темата.



"Всичко е много лично за Уилям, но Кейт има други грижи – най-вече децата, и смята, че като майка може да се докосне до Хари по начин, по който Уилям не може. Тя е убедена, че това е ключът към прекратяването на тази ужасна дългогодишна вражда и ще помогне за облекчаване на част от емоционалния товар на Уилям, докато тронът се приближава“, твърди източникът.



Хари сякаш се наслаждаваше на завръщането си сред квази-кралските задължения по време на първото си пътуване обратно до Обединеното кралство от пет месеца.



В понеделник, 8 септември, той посети гроба на покойната си баба, кралица Елизабет II, в замъка Уиндзор и присъства на церемонията по връчване на наградите "Уелчайлд“ в Лондон същата вечер.



На следващия ден Хари пътува до Нотингам за рядка публична изява, където се ръкува с фенове от кралското семейство и позира за селфита.



В интервю за Би Би Си през май принцът заяви, че иска да бъде в по-добри отношения с близките си, разкривайки: "Бих искал да се помиря със семейството си. Няма смисъл да продължавам да се боря, животът е ценен“.



Докато беше във Великобритания, възможността за среща между Хари и баща му се появи, след като съответните им помощници бяха снимани да се срещат в Лондон през юли, което предизвика съобщения за сближаване.



"Кейт и Чарлз се сближиха много по време на битките си с рака и тя знае колко много му тежи този семеен разрив и иска да му помогне да събере семейството отново, не само заради Уилям, но и заради цялото семейство“, добави източникът за това как кралят се лекува от рак от януари 2024 г.



"Тя смята, че е важно да се поправи това, преди Чарлз да се разболее сериозно, и ако това означава да се действа зад гърба на Уилям, за да се върне Хари у дома, нека бъде така“.



Междувременно, стана ясно, че Хари е пил чай с баща си – крал Чарлз Трети, в лондонската резиденция Кларънс хаус. Това е първата им среща от повече от година, съобщи Асошиейтед прес.



Бъкингамският дворец потвърди визитата в Кларънс хаус, където кралят отсяда по време на престоя си в столицата. Хари е напуснал резиденцията след по-малко от час и се е отправил към вечерно събитие на своята фондация Invictus Games, която подкрепя ранени и болни военнослужещи и ветерани.



Последната среща между принца и краля беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна в Лондон след новината за диагнозата рак на Чарлз. Тогава двамата разговаряха около 45 минути, преди монархът да замине за имението си в Сандрингам, за да се възстановява.