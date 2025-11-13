ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кейт Мидълтън с тайно послание в роклята
Стил, класа и диаманти
За случая тя бе облечена в тъмно палто с изчистена военна линия, създадено от дизайнера Catherine Walker — един от любимите ѝ брандове за официални поводи. Впечатление направиха и бижутата ѝ: чифт рубинови обеци с диаманти, оформени като елегантни капки.
Историята на рубините - страст, сила и любов
Обеците имат особено значение. Рубинът е камъкът на юли – месеца, в който е роден принц Джордж и често се свързва със страст, сила и любов. Диамантите от своя страна символизират устойчивост и вечност, което ги прави идеален избор за ден, посветен на паметта и отдадеността.
Това не е първият път, когато Кейт носи тези обеци, но появите им са редки и винаги при важни поводи. Тя ги е носила при държавни посещения и събития, свързани с отбелязването на исторически годишнини. Изборът им за Деня на примирието е повече от модно решение – той е и личен жест, който съчетава дълбока символика и уважение към традицията.
С външния си вид Кейт Мидълтън отново доказа, че владее изкуството на кралския дрескод – съчетавайки елегантност, уважение и фин личен почерк. Обеците ѝ се превърнаха в не просто бижу, а в малък, но силен символ на памет, любов и продължение на наследството, пише ladyzone.
