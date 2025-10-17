ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Големият ни спортист разкри как са се запознали.
"Честно казано, съвсем случайно се запознахме. Аз отидох в един ресторант и я видях – беше на масата срещу мен. Гледахме се по време на... Тя си беше там с компания, аз бях с компания и само си хвърляхме погледи. После се открихме, после малко дар слово вкарах. Но имаше искра още от самото начало, още в погледите ни се усети, че има искра. Тя наистина е най-милият човек, който познавам. Освен че е изключително красива, аз мога да кажа, че има едно добро сърце, с което се отличава. И наистина съм много щастлив с избора си и много се радвам, че това е човекът до мен. И съм благодарен, че имам възможността да ме подкрепя, да ми помага, да стои до мен и т.н", разказа Насар.
"Когато имаш такъв човек до себе си, който се раздава и виждаш, че се раздава, и то го прави по такъв начин – от желание, не го прави, защото трябва или защото нещо, това те кара да бъдеш по-добър всеки един ден, със събуждането още", добави още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 44
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес не трябва да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете
07:56 / 17.10.2025
Шеф Петров за Стефан Ботев: Беше облечен като овчар и имаше 220 л...
21:08 / 16.10.2025
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
19:27 / 16.10.2025
Христо Стоичков с трогателен пост: Златната топка - сигурен съм, ...
15:51 / 16.10.2025
Георги Тошев с първи коментар за раздялата на Венета Райков с bTV...
11:18 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS