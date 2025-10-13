ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Какво вещаят звездите за утрешния ден?
Дневен хороскоп за Овен
Този вторник се пазете от загуба. Спазвайте желязна дисциплина и играйте по правилата. Валидирайте чувствата на другите. Само така Съдбата ще ви възнагради.
Дневен хороскоп за Телец
Не всичко е пари и правила и точно сега ще Ви се иска да избягате от тях. За съжаление е добре да се придържате към правилното поведение поне през първата част на деня.
Дневен хороскоп за Близнаци
През този ден ще ви е позволено почти всичко. Може да си дадете повече свобода и волности, стига да няма свидетели на действията ви. Все пак бъдете съвестни.
Дневен хороскоп за Рак
Това е ден, в който ще може да постигнете изключително много. Станете рано и се заемете с любимата си дейност. Действайте бързо, защото към края на деня изненадващо събитие може да прекъсне работата ви.
Дневен хороскоп за Лъв
Колкото повече - толкова повече. Каквото и да правите днес, то ще е прекрасно и ще ви даде сериозни предимства пред останалите. Това е вашият ден, който ще ви храни през годината.
Дневен хороскоп за Дева
През този ден ще имате много свобода на действие, но ще ви е трудно да прецените с какво точно да се заемете. По този начин рискувате да пропилеете деня. Започнете списъка сега!
Дневен хороскоп за Везни
Денят може да ви сблъска с неочаквана агресия от страна на човек, за когото не сте си представяли, че е способен на подобни действия. Нещо от миналото трябва да бъде изяснено.
Дневен хороскоп за Скорпион
Този вторник заложете на работата. Там ще имате поредица от изненадващи ситуации, пълни с късмет. Не може да се каже същото за личните отношения - там избягвайте разправиите.
Дневен хороскоп за Стрелец
Денят обещава да се погрижи подобаващо за Вашите доходи. Всички звезди ще са на ваша страна, задачата ви е да се възползвате максимално от ситуацията.
Дневен хороскоп за Козирог
Този вторник късметът ще е на Ваша страна. Нужно е само да бъдете добре концентрирани. От радост рискувате да загубите нещо важно - портфейл или телефон в магазин или заведение.
Дневен хороскоп за Водолей
Нищо няма да е способно да ви "катурне" днес, освен собствените ви емоции. Заключете ги добре и вземете ключа със себе си, за да оберете лаврите, които ви очакват.
Дневен хороскоп за Риби
Всичко спонтанно, което ви хрумне днес ще ви обрече на огромен успех. Ако се появи желание да изхвърляте ненужни вещи - действайте с размах - сега ви е паднало!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1157
|предишна страница [ 1/193 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Важните изследвания след 45 г., които могат да ни спасят живота
10:50 / 13.10.2025
Удря ни силна магнитна буря
10:42 / 13.10.2025
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS