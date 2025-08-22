ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
"От вчера имам нова духовна мисия – да бъда достойна кръстница на Тервел Атанансов Майсторов. Имаме нов войн в лоното на християнския свят. Съдбата ми подари нова кръвна връзка, но не по плът, а по дух“, написа Ваня в Инстаграм, като публикува и серия снимки от ритуала.
Фотосите показват трогателни моменти от кръщенето – усмивки, благословии и близостта между бизнесдамата и нейното ново духовно дете. Последователите на Червенкова я поздравиха с десетки коментари и пожелания, като я нарекоха "силна жена с голямо сърце“.
Така Ваня Червенкова, позната с твърдия си характер и делови успехи, показа и една своя различна страна – отдаденост на духовните ценности и готовност да носи отговорността на кръстница.
И външният й вид е доста променен и озадачи последователите й дали не си е правила някаква естетична или пластична интервенция.
