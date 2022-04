Какво пишеше на бележката, която Блага подари на Виктор снощи?

© Поредният епизод на предаването "Ергенът" бе излъчен снощи в родния ни ефир. Вечерта не мина без обичайните скандали, обиди и крясъци от страна на момичетата. Нямаше "Церемония на розата", вместо това Виктор привикваше момичетата на кратки срещи и решаваше дали да им даде роза.



Блага бе приготвила изненада за ергена на България - тайна бележка, която той предпочете да прочете сам. Кадърът толкова бързо бе преместен обаче, че всички фенове на предаването започнаха да се чудят какво толкова пише на въпросната бележка. От Sofia24.bg направихме стопкадър, за да се види какво е тайното послание на Блага към Виктор, а то бе именно: "All I need is your rose tonight!".



В крайна сметка тя получи роза от Виктор, но остана разочарована, защото той не я покани да си поговори с нея, след като прочете бележката.



Ето и коментарите на зрителите в мрежата:



"Много е жалка Блажка";



"Абе ей така беше написано, че с една дума си изпроси розата";



"То всеки път е изпросено, реве та се къса, с надежда да я съжали. Любов така не се печели, става жалка в очите на мъжа";



"Толкова е тъпа горката, че няма накъде";



"Това е жената , която най-много се излага в предаването, но явно липсата на домашно възпитание си казва думата...".