ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:40Коментари (0)875
© Plovdiv24.bg
Повечето от нас не променят настройките на бойлера си с години. Но температурата, при която той работи, пряко влияе върху сметките за ток и продължителността на живот на уреда, съобщава изданието Real Simple. Ако температурата е твърде ниска, съществува риск от бактерии и незадоволителен резултат по отношение на топлината на водата. Ако температурата е твърде висока, това предполага ненужни разходи, риск от изгаряния и по-бърза амортизация на уреда. И така, къде е златната среда?

Идеалната температура на бойлера

Експертите по енергоспестяване и ВиК са съгласни, че оптималната температура на бойлера е приблизително 49°C. Това ниво се счита за най-безопасното и ефикасно за дома. Тази температура е достатъчно висока, за да предотврати развитието на опасни бактерии, включително легионела, но същевременно не представлява риск от изгаряния или увеличаване на сметките за ток. Твърде високата температура не подобрява работата на бойлера, както много хора си мислят, а само скъсява живота на нагревателните елементи. 

Колко често трябва да се почиства бойлер от варовик?

Намаляването на температурата до 46°C може да изглежда като добра идея за спестяване на пари, но има и капани. При ниски температури бактериите могат активно да се размножават в бойлера, особено ако котелът е с голям обем, водата рядко се обновява напълно и резервоарът не е почистван отдавна.

Признаците на проблема включват външни звуци или "пукане" вътре в котела и намалена ефективност на нагряване на водата. Необходимо е да се източва водата от резервоара веднъж годишно, за да се отървете от утайките и да се провери правилната работа на термостата. 

Какво количество ток използва средно един бойлер през зимата?

Температурите над 54°C значително увеличават риска от изгаряния. Това е особено опасно за деца и възрастни хора, тъй като горещата вода може да причини сериозни увреждания на кожата само за няколко секунди. Но в случая бойлерът консумира повече енергия, сметките за ток и газ се увеличават, клапаните, уплътненията и вътрешните части се износват по-бързо.

От гледна точка на разходите за комунални услуги, това е просто загуба на енергия, тъй като водата постоянно се нагрява повече от необходимото. Ако все пак искате да поддържате температурата по-висока за допълнителна защита срещу бактерии, е по-добре да инсталирате термостатичен смесителен вентил, който ще понижи температурата на изходната вода до безопасните 50°C.

Правилната температура е само част от грижата за вашия бойлер. За да издържи по-дълго и да работи стабилно, трябва да следвате няколко прости правила: Изплаквайте резервоара веднъж годишно, за да се отървете от котлен камък и утайки. На всеки 3–5 години проверявайте и сменяйте магнезиевия анод – част, която "поема“ корозията и предпазва резервоара от разрушаване. Смяната на анод е много по-евтина от нов бойлер, пише actualno.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026
Ева Кикерезова се завърна в телевизията, появи се по bTV
12:33 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:56 / 04.02.2026
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Инцидент пред заведение за гироси в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: