ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)147
©
Повечето домакини използват чекмеджето под фурната като допълнително място за съхранение на съдове. Истинското му предназначение обаче може да изненада дори най-опитните готвачи. Според инструкциите за употреба на много фурни, чекмеджето под фурната съвсем не е място за съхранение на запалими, експлозивни или чувствителни към температура предмети.

Чекмеджето под фурната – мистериозно място, където можете да намерите много интересни предмети. Готварски книги, алуминиево фолио, форми за печене, инструкции за употреба, гаранционни карти и малки инструменти са най-често срещаните предмети, намиращи се в това магично пространство. Това, което можете да поставите там, често е ограничено само от размера на чекмеджето и вашето въображение.

Истината обаче е изненадваща – това пространство има съвсем различна цел! Какво са имали предвид производителите на фурни, когато са проектирали такива чекмеджета?

Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?

За какво служи чекмеджето под фурната? Мистерията е разгадана! Чекмеджето за затопляне, както се нарича чекмеджето под фурната, се използва за съхранение на топла храна.

 

То е предназначено да предотврати охлаждането и изсъхването на храната. Поддържа температура между 40–75°C и държи фурната свободна, което ви позволява да сервирате и двете ястия (приготвени едно след друго) топли едновременно.

Освен това, чекмеджето за затопляне е чудесно за затопляне на чинии преди сервиране. Този метод, използван в топ ресторанти, ще помогне храната да се запази топла по-дълго. Изненадани ли сте?

Как да почистите чекмеджето под фурната?

Сега, след като знаете за какво е чекмеджето под фурната, си струва да обърнете внимание на почистването на тази зона. За да поддържате вкуса и хигиената на храната си, трябва често да почиствате както фурната, така и чекмеджето отдолу.

Освен ако не е необходимо, избягвайте използването на агресивни препарати. Домашните средства ще работят перфектно. Използвайте разтвор от вода и оцет 50:50. Избършете вътрешността на чекмеджето с кърпа, напоена с предварително приготвената смес и... готово!

Силното замърсяване изисква по-силни продукти. Ако има останали мазни петна или остатъци от храна поръсете със сода бикарбонат, навлажнете с вода и оставете за известно време. След няколко минути изплакнете чекмеджето с гореспоменатата смес от вода и оцет. Мръсотията би трябвало да изчезне безследно!

Бъдете по-бдителни към чекмеджето под фурната

За мнозина чекмеджето за затопляне под фурната е място за съхранение на дървени дъски за рязане, готварски книги или гаранционни карти. Това е често срещана грешка!

Чекмеджето под газовия котлон и фурната поддържа доста високи температури, което може да бъде опасно при съхранение на запалими предмети. Затова го използвайте по предназначение – наистина е много полезно, пише actualno.com.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
22:28 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
21:43 / 16.09.2025
Мъж, известен в Тик Ток с изцепките си, нападна охранител в Бурга...
21:00 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й в Пловдив
20:17 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:03 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: