|Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother
Освен недоволството си от получената номинация, Иван видимо остана разочарован след обявяването на останалите участници, които ще се борят за зрителската подкрепа тази седмица. Той за пореден път отправи обвинения към бившия войник Стефанов и реши да използва специалната си карта срещу него. Така харизматичният модел попадна сред номинираните. Това обаче не е краят на техния пореден сблъсък. Разменените тежки думи помежду им ще прераснат в нещо много по-сериозно. А какви ще бъдат последиците от поведението им?
В снощния епизод на най-обсъжданото риалити в ефира на NOVA, номинации за изгонване получиха още тираджията Калин и юристът Валентин. На какво ще станат свидетели съквартирантите и ще се наложи ли Big Brother да се намеси, за да овладее ескалацията на напрежението в Къщата?
