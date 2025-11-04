ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известната съпруга на богат българин днес става на 58
След дипломирането си работи в БНТ като редакторка и водеща. През 2003 г. издава първата си книга "Мира нямам“ (поезия и психология). Следват книгите "Вяра имам“, "Всички можем да летим“, "Приказки за пораснали деца“, "Глад за истински неща“, "Как да се разболяваме качествено“, "От какво ще кажат другите до какво избирам аз“, "Чувствам, следователно съм“, "Пътят на сърцето“, "Поправителен за родители - неверните вярвания за възпитанието“, “Тихоспирка", “…И заживели щастливо".
Член е на Българската асоциация по психотерапия, на Европейската асоциация по психотелесна терапия, почетен член на Американската асоциация по психотелесна терапия, директор на Института за психотелесна терапия, главен редактор на световното списание по психотелесна терапия IBPJ, издавано от Европейската и Американската асоциации по психотелесна терапия от 2018 до 2022.
Председател на 18-ти световен конгрес на Европейската асоциация по психотелесна терапия -София,2023. През 2009 г. е финалистка във второто издание на българския формат на предаването "Dancing stars“. Омъжена е за режисьора Нидал Алгафари, с когото имат дъщеря и син.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2059
|предишна страница [ 1/344 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:07 / 04.11.2025
Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на к...
19:17 / 03.11.2025
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS