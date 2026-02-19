ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:04Коментари (1)2936
©
виж галерията
Миглена Ангелова, която е майка на четири деца – дъщеря, още две момичета близначки и един син, е станала баба за шести път. В семейството на бившата водеща на "Искрено и лично“ се е родило момченце, което носи името Виктор. Радостната новина бе очаквана още от миналата година, а телевизионерката е била във Франция по това време, за да бъде близо до дъщеря си Стефани, която живее в Париж.

Новият член на фамилията се присъединява към братчетата си Макси и Найден, които вече говорят български, английски и френски. До появата на Виктор Найден беше най-малкият във фамилията. Най-големият внук е Деймиен-Таге – син на първородната ѝ дъщеря Дора, който по информация на нейни близки вече се занимава с компютърни програми. Той има и сестричка – Марселин-Мей. Семейството живее в Германия. Другата ѝ близначка Адриана, сестра на Стефани, е майка на 13-годишната Алия. Така внуците на журналистката вече са шест – Деймиен-Таге (2012), Алия (2013), Марселин-Мей (2019), Максуел (2021), Найден и най-малкият Виктор (2025).

Неотдавна Миглена Ангелова за първи път показа обща снимка с всичките си внучета. Към кадъра тя написа: "Мигове от коледната лудница… Не е за вярване, но момичетата ставаме малцинство“.

Почти по същото време 60-годишната Ангелова привлече внимание и с друга своя поява в социалните мрежи – снимка до лъскав автомобил Bentley Continental GT (кабрио), чиито цени достигат до 250 хил. евро, на която е облечена с предизвикателна червена къса пола и кожени чизми. Кадърът предизвика разнопосочни реакции, като някои я разкритикуваха за визията и избора ѝ на облекло, неподходящо за годините ѝ.

В последно време журналистката все по-често пътува, а празниците тази година прекарала във Франция, където освен че посветила време на внуците си, обиколила Алпите, както и замъците в долината на Лоара, пише "Ретро".







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Адвокат: Щях да блъсна дете на пешеходна пътека
10:27 / 19.02.2026
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
Дъщерята на наша актриса със затрогващи думи: Твоята усмивка ми л...
08:38 / 19.02.2026
Виктор от "Капките": Майка ми избра алкохола пред мен
21:27 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
19:42 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Въздушна линейка кацна в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: