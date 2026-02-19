© виж галерията Миглена Ангелова, която е майка на четири деца – дъщеря, още две момичета близначки и един син, е станала баба за шести път. В семейството на бившата водеща на "Искрено и лично“ се е родило момченце, което носи името Виктор. Радостната новина бе очаквана още от миналата година, а телевизионерката е била във Франция по това време, за да бъде близо до дъщеря си Стефани, която живее в Париж.



Новият член на фамилията се присъединява към братчетата си Макси и Найден, които вече говорят български, английски и френски. До появата на Виктор Найден беше най-малкият във фамилията. Най-големият внук е Деймиен-Таге – син на първородната ѝ дъщеря Дора, който по информация на нейни близки вече се занимава с компютърни програми. Той има и сестричка – Марселин-Мей. Семейството живее в Германия. Другата ѝ близначка Адриана, сестра на Стефани, е майка на 13-годишната Алия. Така внуците на журналистката вече са шест – Деймиен-Таге (2012), Алия (2013), Марселин-Мей (2019), Максуел (2021), Найден и най-малкият Виктор (2025).



Неотдавна Миглена Ангелова за първи път показа обща снимка с всичките си внучета. Към кадъра тя написа: "Мигове от коледната лудница… Не е за вярване, но момичетата ставаме малцинство“.



Почти по същото време 60-годишната Ангелова привлече внимание и с друга своя поява в социалните мрежи – снимка до лъскав автомобил Bentley Continental GT (кабрио), чиито цени достигат до 250 хил. евро, на която е облечена с предизвикателна червена къса пола и кожени чизми. Кадърът предизвика разнопосочни реакции, като някои я разкритикуваха за визията и избора ѝ на облекло, неподходящо за годините ѝ.



В последно време журналистката все по-често пътува, а празниците тази година прекарала във Франция, където освен че посветила време на внуците си, обиколила Алпите, както и замъците в долината на Лоара, пише "Ретро".