ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известна актриса разказа подробности за насилието, което е преживяла
Заради това Файпърс получи и временна ограничителна заповед. Преди ден, на 6 октомври, двамата бивши съпрузи отново се явиха на изслушване пред съда – и докато дава своите показания, Дениз истински се разчувства, говорейки за насилието, което е преживяла.
Тя заяви, че Файпърс често я е заплашвал, че ще я "хвърли през прозореца“ и че "ще изчезне“, неща, които са я плашили до смърт. Това, както и избухливостта на Арън, води до раздялата им на 4 юли, когато той е напуснал общия им дом.
"Често ме стискаше силно за ръцете, крещеше, обиждаше ме,“ добави още актрисата. "Чувствах се беззащитна, още повече, че съм значително по-дребна от него.“
През септември, въпреки ограничителната заповед, между двамата отново има инцидент в апартамента на Дениз. Актрисата твърди, че е била бутната по стълбите. "Пръстите му притискаха силно лицето ми и не спираше, въпреки че го умолявах“.
Още през месец юли, в съдебен документ, получен от списание People, Ричардс твърди, че Файпърс, за когото се омъжвa през 2018 г., "често ме души силово,“ "удря ми шамари по лицето, блъска главата в стената, заплашва да ме убие“.
Файпърс от своя страна оспорва всички обвиненията. "Не съм я малтретирал и няма никога да го направя,“ заяви категорично той пред съда. "Дениз и аз, като много двойки, сме имали своите разногласия, но всякакви твърдения за насилие са категорично неверни,“ добави той. "Винаги съм се опитвал да подхождам към брака ни с любов, търпение и уважение.“
Двойката се яви последно в съда на 8 септември, след което на Файпърс бе забранен достъпът до общия им дом.
Според редица източници, близки до двойката, в основната на неразбирателството между Дениз и Арън са финансовите проблеми. В момента Файпърс е безработен и без доходи. Той е замесен и в съдебна битка за измама.
Дениз Ричардс от своя страна печели 250 000 долара на месец от участието си в приложението за възрастни OnlyFans, сделки с модни марки и различни участия, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1614
|предишна страница [ 1/269 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS