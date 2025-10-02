ИЗПРАТИ НОВИНА
Известен холивудски актьор - новото гадже на Нина Добрев?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22Коментари (0)778
След раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт, която медиите определиха като шокираща за Холивуд, веднага започнаха спекулациите за личния живот на актрисата. Наскоро Добрев бе забелязана заедно с колегата си Зак Ефрон в Италия. Тя обаче категорично отрече слуховете за нова романтична връзка.

Звездата от "Дневниците на вампира“ беше заснета във видео в сряда, където категорично поклати глава с "не“, след като репортер на TMZ я попита дали е заедно с Ефрон.

По-късно, в кратък коментар, актрисата отговори с простото "да“ на въпроса дали с Ефрон са само приятели. Вместо да се впуска в разкрития за личния си живот, 36-годишната звезда избра да насочи вниманието към бъдещето: "Развълнувана съм за бъдещето и единственото гарантирано нещо е промяната“, сподели тя. 

Актрисата с български корени и 37-годишният Ефрон станаха обект на слухове за евентуална романтична връзка, след като през септември бяха уловени от обективите на папараците на яхта заедно с известни общи приятели. Един конкретен момент привлече вниманието на феновете — на снимка се вижда как звездата от "Училищен мюзикъл“ се надвесва над Добрев, докато тя е съсредоточена в телефона си.

На други кадри актьорите са заснети в оживен и закачлив разговор, придружен с много усмивки и искрено забавление — атмосфера, която някои тълкуваха като флирт. В същото време, компанията на борда включваше и други известни лица, сред които Майлс и Кели Телър, както и Чейс Крофорд от култовата поредица "Клюкарката“, докато групата плавaше край живописните брегове на Сардиния.

Снимките при залез слънце се появиха само няколко седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев е сложила край на връзката си с Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години, а почти една година – сгодени, припомня actualno.


