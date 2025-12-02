ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 71 години
"Истинската ми страст към народната музика се появи, когато чух този страхотен глас и орнаментика на невероятната Недялка Керанова. Тогава вече бях убедена, че искам да се занимавам точно с това и започнах да пея професионално“, споделя певицата. От 1976 до 1982 г. свири на бас китара и пее в Козаревската група. Пяла е на сватби в Ямболско, Старозагорско и Бургаско.
Популярността ѝ нараства, когато започва да пее с Дълбокоизворската група, орк. "Родопи“ и орк. "Бисери“ на Младен Малаков. Канят я на концерти с Конушенската група и орк. "Тракия“ на Иво Папазов. Осъществява първите си записи в Радио "Пловдив“. Първият ѝ албум е издаден на дългосвиреща грамофонна плоча. Била е омъжена за Иван Калчев, брат на ръководителя на оркестър "Козари“ Марин Калчев. С този оркестър пее по участия и концерти, записва албум с него и етърва си Руска Калчева – "Две етърви пеят“.
През 2000 г. песента ѝ "Бяла роза“, от мнозина възприемана като народна песен, въпреки че е авторска, написана от Славка Калчева, става първият голям хит в народната музика и Калчева се свързва най-вече с тази песен. Певицата споделя за песента: "Колкото до силата на тази песен, аз съм автор на музиката ѝ и на половината от текста, обаче и досега не мога да си обясня откъде идва тя.
Тази песен дойде като една голяма награда за мен, за целия труд, който съм положила през всички тези години. Не съм имала лек живот. Преди да се появи тази песен, съм работила доста упорито, лишавала съм се от много неща, раздавала съм се... И тя някак си се появи в точния момент. Вярвам, че има Божия намеса и това е като подарък от Господ за всички усилия, защото както винаги съм казвала – всеки труд се възнаграждава рано или късно“, допълва още Славка Калчева.
През 2015 г. записва дуетни песни с тракийския народен певец Николай Урумов. Има дует и с колежката си Тони Дачева. В интернет добива известност дуетът на Калчева и Урумов "Песен за Гергьовден“.
Гласът на Славка Калчева се отличава с голям диапазон – от ниския до горния регистър, а тя, макар без професионално образование, притежава голяма вокална техника при интонирането и орнаментирането.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:42 / 02.12.2025
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025
Известна наша водеща, родена в Москва, днес става на 51
08:35 / 02.12.2025
Прекрасна новина - станаха родители, бебето с името на таткото
16:29 / 01.12.2025
MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в за...
16:08 / 01.12.2025
Лора Караджова роди, показа бебето и го назова по име!
13:35 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS