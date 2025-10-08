Изнасилване, рак и звезда на Алея на славата

© 2822-рата звезда на Алеята на славата в Холивуд е за актрисата Фран Дрешър (с рождено име Франсин Джой Дрешър). Тя получи място на най-прочутия тротоар в света на 68-ия си рожден ден на 30 септември. Тази борбена и стилна жена, превърнала се в модна икона покрай прочутия сериал "Гувернантката“, в която играе главната роля, има любопитна съдба.



Актрисата е родена през 1957 г. в Куинс, Ню Йорк. Тя е най-малката дъщеря на Силвия Дрешър (родена през 1934 г.), сватбен консултант, и Морти Дрешър (1929–2024), военноморски системен анализатор. Семейството ѝ е еврейско, с произход от Югоизточна и Централна Европа. Прабаба ѝ по майчина линия, Йета, е родена във Фокшани, Румъния, и емигрира в САЩ, докато семейството на баща ѝ е от Полша. Тя има по-голяма сестра, Надин. Дрешър печели титлата на първа подгласничка в конкурса "Мис Тийнейджър Ню Йорк“ през 1973 г.



Франсин посещава гимназия "Парсънс“ във Флъшинг, която по-късно се разпада, а след това гимназия "Хилкрест“ в Ямайка, Куинс. Неин съученик е комикът Рей Романо. Там среща и бъдещия си съпруг, Питър Марк Джейкъбсън, за когото се омъжва през 1978 г. на 21-годишна възраст. Развеждат се през 1999 г., след като той ѝ признава, че е обратен.



Дрешър и Джейкъбсън посещават Куинс Колидж към Градския университет на Ню Йорк, но се отказват през първата си година, защото "всички часове по актьорско майсторство са заети“. След това се записва в училище по козметология.



Първият пробив на Дрешър е малка роля на танцьорката Кони в "Треска в събота вечер“ (1977), в която тя казва на героя на Джон Траволта репликата "Толкова ли си добър в леглото, колкото си на дансинга?“.



Ситкомът “Гувернантката" я прави световноизвестна. В сериала, излъчван между 1993 и 1999 г., който се повтаря и в момента по един от българските канали, тя играе необикновена детегледачка – Фран Файн е крехка кокетка с тупирана прическа, пиперлив хумор и пронизителен глас, която е уволнена от бившия си любовник като продавачка, но тутакси си намира нова работа като детегледачка в дома на богаташ, който отглежда трите си хлапета сам. Тя уверено влиза в семейството и променя нравите и разбиранията на всички, като това се случва с много свеж хумор и чаровна игра.



Извън ролята на Фран Файн, с която всички я свързват, тя има и много други. През 2000-те Дрешър се завръща към телевизията, играейки както главни, така и поддържащи и гост-роли. През 2003 г. Дрешър се появява в епизоди на краткотрайния ситком "Добро утро, Маями“ като Роберта Диас. През 2005 г. тя се завръща със ситкома "Да живееш с Фран“, в който играе Фран Рийвс, майка на две деца на средна възраст, живееща с Райли Мартин, мъж наполовина на нейната възраст и не много по-възрастен от сина ѝ. Бившият колега от "Бавачката“ Чарлз Шонеси играе нейния бивш съпруг. "Да живееш с Фран“ приключва на 17 май 2006 г., след два сезона.



През 2010 г. се завръща по телевизията със собствено дневно токшоу, "Шоуто на Фран Дрешър“. Въпреки че предаването дебютира с добри рейтинги, триседмичното му тестово излъчване е само умерено успешно, което води до неговото отменяне. На следващата година ситкомът "Щастливо разведени“, създаден от Дрешър и бившия ѝ съпруг Питър Марк Джейкъбсън, е поръчан от TV Land за десет епизода. Премиерата му е на 15 юни 2011 г. Шоуто е подновено през юли 2011 г. за втори сезон от 12 епизода, който се излъчва през пролетта на 2012 г. На 1 май 2012 г. TV Land подновява втория сезон и добавя 12 допълнителни епизода, с което общият брой на втория сезон става 24. Планираният втори сезон дебютира по-късно през 2012 г. "Щастливо разведени“ е отменен през август 2013 г.



За да промотира "Щастливо разведени“, Дрешър извършва сватбени церемонии за три еднополови двойки в Ню Йорк, използвайки своя пасторски лиценз от църквата "Универсален живот“. Тя лично избира три двойки от всички участници в конкурса за еднополови бракове "Любовта е любов“ на Фран Дрешър във Фейсбук въз основа на историите им за това как са се запознали.



Дрешър дебютира на Бродуей на 4 февруари 2014 г. във възраждането на мюзикъла "Пепеляшка“ на Роджърс и Хамерщайн. Тя заменя Хариет Харис в ролята на мащехата в продължение на 10 седмици. На 8 януари 2020 г. е обявено, че Дрешър и Джейкъбсън пишат книгата за музикална адаптация на "Гувернантката“.



През 2021 г. Дрешър е избрана за президент на актьорския синдикат в Холивуд, като се съревновава с колегата си Матю Модин. SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) има над 160 000 членове според собствените си данни и е важен партньор в преговорите с продуцентските компании. През 2023 г. синдикатът парализира филмовата и телевизионната индустрия в САЩ с продължаваща месеци наред стачка, настоявайки за по-високи възнаграждения и по-добра защита за актьорите срещу използването на изкуствен интелект в бранша. Дрешър тогава си спечели името на борбена лидерка за правата на своите колеги от гилдията.



Както вече стана дума, Фран се запознава с бъдещия си съпруг Питър Марк Джейкъбсън, когато е на 15 години. Гаджета в гимназията, те се женят на 21 години. През януари 1985 г. двама въоръжени мъже нахлуват в апартамента на Дрешър и Джейкъбсън в Лос Анджелис. Докато единият от тях обира дома им, другият изнасилва Дрешър под дулото на пистолет. Джейкъбсън е вързан и принуден да гледа случващото се. На Дрешър ѝ отнема много години, за да се възстанови, а още повече време ѝ отнема да разкаже историята си на пресата.



В интервю с Лари Кинг тя е цитирана да казва, че въпреки че това е било травмиращо преживяване, тя е намерила начини да го превърне в нещо положително. В книгата си Cancer Schmancer актрисата пише: "Целият ми живот е свързан с превръщането на негативите в позитиви“. Благодарение на подробното описание на жертвата (“Имам фотографска памет“, казва Фран) нейният изнасилвач, който е бил условно освободен по време на престъплението, е върнат в затвора и осъден на две доживотни присъди.



След раздялата си през 1996 г. Дрешър и Джейкъбсън се развеждат през 1999 г. Те нямат деца. Дрешър работи в подкрепа на правата на ЛГБТ общността, след като бившият ѝ съпруг се разкрива пред нея. И въпреки че отначало е бясна, Дрешър заявява, че основната причина за развода е била нуждата ѝ от промяна на посоката в живота ѝ. Дрешър и Джейкъбсън остават приятели и бизнес партньори. По този повод тя заявява: "Ние избрахме да бъдем в живота си по всякакъв начин. Любовта ни е уникална, рядка и безусловна, освен ако той не е досаден.“



На 7 септември 2014 г. Фран вдига сватба със създателя на Шива Аядурай. Булката е в червена рокля според индийските обичаи. Двамата публикуват постове и събитието в дома на Дрешър в Малибу е широко отразено. По-късно Аядурай казва, че това не е било "официална сватба или брак“, а честване на тяхното "приятелство в духовна церемония с близки приятели и нейното семейство“. Двойката се разделя две години по-късно.



След две години симптоми и погрешни диагнози от осем лекари Дрешър е приета в болница "Сийдърс-Синай“ в Лос Анджелис на 21 юни 2000 г., след като лекарите ѝ поставят диагноза рак на матката. Тя трябва да се подложи на незабавна радикална хистеректомия за лечение на болестта. Дрешър описва преживяванията си във втората си книга Cancer Schmancer. Целта на тази книга е да повиши осведомеността на хората, "за да станат по-наясно с ранните предупредителни признаци на рака и да могат да реагират навреме. Самата Дрешър смята, че ракът на матката при нея е резултат от изнасилването, спомените за което е потиснала.



"Болката удря точно на правилното място в тялото, ако не се справите. Тъй като игнорирах уязвимостите си, болката от изнасилването се заби в матката ми“, споделя Фран.



"Не игнорирайте това и не се надявайте, че ще отмине, иначе ще се вкарате в преждевременен гроб. Това е капан, с който често се сблъскват жените. Тук съм, за да кажа: "Спрете това!“, казва Фран Дрешър.