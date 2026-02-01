ИЗПРАТИ НОВИНА
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
Автор: ИА Фокус 08:12Коментари (0)30
DARA е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител и ще представи България на "Евровизия 2026“ през месец май във Виена.

С представянето на песента си "Thunder“ снощи, DARA спечели зрителите и журито – Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на "Евровизия“. Гръцката звезда е един от най-уважаваните вокални педагози в Европа и е работила с артисти като Дима Билан, Деспина Ванди, Ани Лорак, Елена Папаризу, Сакис Рувас, Елени Фурейра, както и много други победители и финалисти на "Евровизия“. Тази година Виктория Халкити бе част от журито в националната селекция на Люксембург.

DARA получи статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ, дело на талантливия български художник Стоян Зиков. Скулптурата представлява стилизирано сърце, изградено от отделни, взаимно преплитащи се елементи, които заедно създават хармония. Тя символизира многообразието на участниците в националната селекция и стиловете им, обединени от музиката и от общия стремеж страната ни да бъде представена достойно на международната сцена.

Специални гост изпълнители на финала на националната селекция на обществената телевизия за избор на изпълнител бяха Невена Цонева и Иво Димчев. Като артист с международно признание, провокативният музикант получи неочаквана ексклузивна покана от БНТ за участие в следващата национална селекция за песенния конкурс.

На сцената на бляскавото шоу се качиха и международни участници в конкурса "Евровизия“ от Азербайджан, Малта и Албания. Победителят на "Евровизия“ през 2011 г. – Eldar (Азербайджан), изпълни своя хит "The One“. AIDAN (Малта) и Alis (Албания), с които България ще се състезава във втория полуфинал на конкурса във Виена, изпълниха песните "Bella“ и "Nân“, с които ще представят страните си.

За финала на националната селекция за български представител на "Евровизия 2026“ в България пристигахa представители на няколко европейски обществени телевизии. Впечатлени от първото шоуто по БНТ 1 на 24 януари, те проследиха отблизо организацията и реализацията на финала тази събота.


