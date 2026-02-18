ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивка Бейбе поправя грешката на пластичния си хирург
17:13
©
Една от най-скандалните инфлуенсърки - Ивка Бейбе прикова погледите към себе си, като коментира, че обмисля да махне силикона.

Припомняме, че със самото му слагане тя предизвика доста коментари, тъй като не беше най-доброто изпълнение на хирурга си.

В отговор на въпрос на последовател дали би си "вдигнала кубиците на гърдите", тя отговори:

"Аз се чудя дали да не ги махам тотално."


