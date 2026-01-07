ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивана прости на Стояна: Винаги ще съм зад нея
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:15
©
"Когато се случват някакви събития, е трудно на момента да назовеш причината. Нужно е време. Но мисля, че е естествен ход, когато си такъв артист и музикант като Стояна, да направиш следваща крачка и да създадеш свой проект.“

Това сподели Ивана за първи път след раздялата със своята бозукарка Стояна. Досега фолк певицата не си бе позволявала да коментира краха в отношенията им, макар че самата музикантка говори по темата.

"Разделихме се, защото за тези 30 години явно си дотежахме една на друга. Никога не сме се карали за пари – никога! Просто всяка от нас вече ще върви по своя път", сподели своята гледна точка Стояна, която след раздялата създава собствен бенд. В него ще участва и бащата на сина ѝ – Румен. Новият състав ще излиза по участия с певец и ще работи изцяло самостоятелно.

"Така направиха и други колеги инструменталисти. Толерирам такива промени. Винаги ще съм зад Стояна, стига да иска помощта ми. На всеки артист с такава музикалност и душа пожелавам успех. Тя ми е и приятел, и сестра, и дъщеря. Отношенията ни са далеч над професионалното“, емоционална е Ивана в интервю за в. "Филтър“.

Тя коментира и друга нашумяла тема около себе си, а именно – драстичното й отслабване.

"Повечето хора, както и аз през годините, търсят някакво вълшебно хапче, което ще даде резултати на секундата. Но истината, която няма да се хареса на мнозина, е, че е нужен калориен дефицит, тренировки, дисциплина, търпение. Да постигна настоящата си визия изискваше не ден или месец, а няколко години търпение и постоянство. И сега на моменти се случва да си върна 2-3 килограма, но вече знам как да ги сваля“, разкрива Ивана, която от няколко години насам може да се похвали с тяло на манекенка.

Певицата развенчава и друг мит – около поп фолк жанра: "Особено за попфолка съществува погрешно схващане, че излизаш за един час на сцената, взимаш лесни пари и си тръгваш. Но зад този един час строи страшно много работа, безсънни нощи, а също и пари да създадеш песен, да й направиш качествен аранжимент, да откупиш права. Отиваш до другия край на страната, пееш и след това минаваш отново целия път и се прибираш в 7-8 ч. сутринта. Изминаваш над 1000 км. Никой не знае, че понякога излизаш с температура на сцената или че детето ти е болно и си го оставил вкъщи“.

Ивана обаче бърза да добави, че обича професията си и нейна задача е да забавлява и радва феновете, а не да ги натоварва.

Колкото до нашумялата мода от концерти в зала "Арена 888“ сред нейните колеги, певицата не крие, че също се е замисляла. "Но нека всички се изредят и тогава ще направя и аз“, с известна доза ирония казва звездата.


