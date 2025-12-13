Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на създателя си

© Преди усмихнатата жълта гъба Scrub Daddy да се превърне в неизменна част от милиони кухни, тя е била смятана за напълно безполезен продукт. Дори повече – била е отхвърлена от корпорация от ранга на Fortune 500.



Изобретателят й Арън Крауз продава първата си компания за полиращи подложки на 3M през 2008 г. Тогава той се опитва да включи в сделката и новата си разработка – гъба, която първоначално е замислена като ръчен скраб за почистване, разказва businessnovinite.bg. От компанията обаче изваждат продукта от договора и го оставят на Крауз с аргумента, че няма пазарна стойност. Гъбата остава забравена в кутия в продължение на три години.



Всичко се променя през 2011 г., когато съпругата му го моли да почисти мухлясалите градински мебели. Крауз използва отхвърления продукт и остава изненадан от резултата – повърхностите заблестяват. Тогава осъзнава, че гъбата има огромен потенциал за домакинството.



"Веднага разбрах, че това може да бъде най-добрият инструмент за миене на съдове в света“, признава той.



Успехът идва с Shark Tank



Крауз инвестира 150 хиляди долара, за да патентова продукта, и започва да го продава първо в малки вериги магазини, а по-късно и онлайн и по телевизионния канал QVC. Истинският пробив идва след участието му в предаването Shark Tank през 2012 г., където получава инвестиция от 200 000 долара срещу 20% от компанията от предприемачката Лори Грайнър.



Само в рамките на 24 часа след излъчването на епизода продажбите на Scrub Daddy надхвърлят 1 милион долара. От този момент марката се превръща в истински феномен.



Бизнес за стотици милиони



През 2023 г. оборотът на Scrub Daddy достига 220 милиона долара, а компанията вече разполага със собствена база, складове, студио и развоен отдел. Освен класическите гъби, марката предлага и мопове, четки, препарати и други почистващи продукти. Всяка година на пазара излизат по две до три нови разработки.



През март 2023 г. Scrub Daddy сключва стратегическо партньорство с глобалния гигант Unilever, което отваря пътя на марката към международните пазари.