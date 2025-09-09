ЗАРЕЖДАНЕ...
|Истината за тяхната връзка излезе наяве
"Не участвам и никога няма да участвам в PR трикове“, каза тя по време на речта си, според People .
"Това би било смъртна присъда. Аз съм автентично мотивирана. Суеверна съм, когато става въпрос за любов. И не ми е удобно да споделям и най-малката част от романтичния си живот. Знам, че ще се влюбвам отново и отново на екрана. Това е моята работа. Ако го направим добре, ще го усетите, като вид проекция. Това е най-големият комплимент. Затова, моля, мислете позитивно. И оценявам добрите ви пожелания. Не се играят глупави игри. Искрена съм“, заяви Андерсън.
"Не бъркайте добротата ми със слабост или смелостта ми с горчивина. Тук съм на това пътешествие не за пари или за слава, а за да видя от какво съм направена в истина, упорит труд и да оставя след себе си честно наследство, с което семейството ми може да се гордее“, заключи тя.
58-годишната актриса и 72-годишният актьор попаднаха в заглавията на вестниците с флиртуването си и публичните си прояви на обич по време на престурнето на "Голо оръжия“, което започна през юли.
Оттогава се разпространяват информации, че романтичната връзка на двойката е била обмислена PR стратегия за популяризиране на филма.
