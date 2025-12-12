ИЗПРАТИ НОВИНА
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:10Коментари (0)759
© Nova
"Ненавиждам насилието. Нито татко, нито майка са ме удряли. Те се разделиха без скандали, но когато Георги, покойният ми съпруг започна да излива гнева си не само към мен, но и към сина ми без основание, нямах намерение да бъда смирена повече, потърсих помощ от родителите му - да си го приберат. Действах".

Това сподели на премиерата на трилогията си "Изповед" най-голямата българска естрадна певица Йорданка Христова. Това е третата книга на певицата, която издава самата тя с помощта на дъщеря си Ивана.

Една от най-силните случки, които изпълнителката на "Съдба" разказва в творбата си е за преживяното психическо и физическо насилие над нея в продължение на четири години от страна на съпругът й - Георги Стоичков. В прилив на ярост един ден той я удря по носа и го чупи. 

"Алкохолът го правеше неконтролируем. Бях дала на татко да внесе в ПЧБ една сума и му казах да изтегли парите, за всеки случай. Дочух, че може да фалират. Имахме участие с "Лос Хемелос" и се прибрах към 22,30 часа. Георги ме чакаше в антрето. Кимнах му с усмивка. Той ме изгледа зверски, без да отвърне, само пристъпи към мен и внезапно ме удари...Няма да навлизам в подробности, но носът ми оттогава е крив. 

Едва чух и разбрах какво изсъска: "Къде са, къде са парите?". През две врати бяха децата. Бях ужасена", пише Данчето. С днешна дата обаче, тя сподели на премиерата, че си харесва "кривия нос" и за разлика от свои колеги, никога не би го оперирала, за да стане по-прав.

И друг път над голямата ни певица съпругът й упражнявал тормоз. Една вечер дори понечил да изгаси цигарата си в лицето й. "Успях да се предпазя с ръка. Рефлекс. Кръглият белег до палеца от външната страна на ръката ми се виждаше до неотдавна", споделя певицата.

Десетки са любопитните, скандални и забавни истории, които великолепната разказвачка не спира да омайва от редовете си, но при всички тях до нея стоят двете й "мускетарчета", както нарича децата си - Григор и Ивана. Ивана е човекът, който й помага за трите книги, има набито око и е прекрасно момиче, а Григор е момчето мечта за майка като Данчето. С днешна дата певицата е щастлива, че след няколко аборта, е имала благословията да се нарича майка "именно на тези две души от светлина", както ги нарича, появили се в живота й, когато е на 35 и 36 години.

На премиерата певицата сподели и една от най-големите си тайни от 2019 г. досега: "Аз съм една щастлива баба! Имам си две прекрасни внучки - Екатерина и Елена и майка им Ани, жената до синът ми Гришо", благодарна е певицата. Досега момчето й беше наложило вето да говори за него в интервюта и тя удържала на думата си.

"Не искам да ме наричат "кралица" или каквато и да било знатна особа, единственото определение, което наистина ми отива, е "ваша", казва тя. И е вярно. Стотиците хора, събрали се на премиерата на книгата с часове чакаха за автографа й, прегръщата я и плачеха с нея от радост, че я докосват.

Третата част на книгата й - "Аз съм просто жена - изповед", Данчето говори за всички щекотливи теми и слухове, които се носят по неин адрес с години. Споделя за голямата си любов към двамата мъже в живота й - Християн Платов и Георги Стоичков (син на червеното величие от онова време - Григор Стоичков), за Политбюро, Чернобил, единственият държавник от соца, нейния свекър, попаднал в затвора, за заболяването й на щитовидната жлеза, което може да е фатално, но я спасяват в Куба, за йогата - спасението й в най-тъжните й дни и много, много други любопитни истини.

В "Изповед" Данчето за първи път разкрива и подробности за отношенията си с Фидел Кастро.

"Имаше любов между мен и Фидел Кастро. Каква е тази любов, ще разберете от писанията ми. Винаги ще уважавам този човек, и повярвайте ми - има за какво".

Голямата ни певица още не може да си обясни големия интерес за връзката й с кубинския лидер.

За него тя твърди, че бил истински мъж, типичен горещ мачо. И, разбира се, хиляди са девойките, които припадали по къдриците му.

"Фидел Кастро даде много на Куба, направи много неща за страната си, но й взе мечтите. Ние обаче сме прекалено малки, за да критикуваме. Историята ще отсъди", казва Христова за командира. Историческите им срещи са едни от най-интересните, както за нея, така и за него.

За 85-ата му годишнина примата му пише специална песен - "Серенада на верността", и дори я изпълнява на специален концерт в Хавана. Данчето има дори лични посвещения от него на миникнижка, издадена от нейна приятелка от Азербайджан.

"Имам много приятели. Повечето от тях вече си отидоха от този свят, е, аз останах да стърча. Но все още има хора, които искам да видя и да попеем и посвирим с тях", казва Данчето.

На премиерата на книгата й, да я поздравят дойдоха колежките й - Нели Рангелова, Росица Кирилова, Иван Динев - Устата, приятелите й - гримьорът Бони, журналистът Иван Георгиев, продуцентът пиар на звездите Евгени Боянов, а водещ на събитието бе Драго Драганов.


