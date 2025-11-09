ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32Коментари (0)1881
© Фейсбук
Попфолк певицата Галена изнесе вчера вечерта първия си самостоятелен концерт-спектакъл "Еуфория" в столичната Арена 8888, но часове преди началото изживя истински майчински кошмар. Малкият ѝ син Александър падна от сцената по време на репетиция и си счупи един от предните зъби, съобщи bTV.

"Като всяка майка изпаднах в шок и бях готова да отменя концерта", сподели Галена пред публиката. Въпреки инцидента, 8-годишното момче излезе на сцената и изпълни дует с майка си на песента "Хавана тропикана", сбъдвайки мечтата си да пее пред хиляди хора.

Концертът е резултат от шестмесечна подготовка с невиждана за българската сцена сценография, над 40 танцьори и режисура на Рафи Бохосян. Шоуто е първият самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, като bTV e медиен партньор на събитието.

"Повече от шест месеца подготвям концерта. Имам 40 човека балет, сценография, декори. Тази вечер е моят триумф", заяви Галена минути преди да излезе на сцената, цитирана от bTV.

На концерта присъстваха множество известни личности от българския шоубизнес, сред които Есил Дюран, певицата DARA, Преслава, Глория и Атанас Колев. Специално участие в шоуто взеха Азис, Преслава, Цветелина Янева, Софи Маринова, Малина, Тони Стораро и Борис Дали.

Концертът-спектакъл беше записан и ще бъде излъчен по bTV в новогодишната програма на телевизията. По думите на певицата, еуфорията е нейното естествено състояние на духа, без значение дали пее пред 15 или 15 хиляди души.

Галена и дългогодишният ѝ партньор, бизнесменът Галин Анастасов, имат двама сина. Първото им дете е Стефан, роден през 2009 година, а вторият им син е Александър, роден през 2017 година, който стана герой на вечерта въпреки инцидента.

Преди и след концерта в социалните мрежи се появиха коментари, че стилът на шоуто и някои от сценичните костюми на Галена наподобяват елементи от концертите на световната звезда Дженифър Лопес. Въпреки споровете, българската публика видя мащабен спектакъл, който отговаря на световните стандарти в музикалното шоу.


Още по темата: общо новини по темата: 2137
09.11.2025 Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
09.11.2025 Хени от Пловдив: Майка ми почина няколко дни преди кастинга за "Ергенът: Любов в рая"
09.11.2025 Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
09.11.2025 Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
09.11.2025 Тежката история на Дони Василева: Изнасилена, предадена, но оцеляла
09.11.2025 Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия богаташ
предишна страница [ 1/357 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
14:58 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
11:49 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
10:50 / 09.11.2025
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Болести и зарази
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: