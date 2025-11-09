ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
"Като всяка майка изпаднах в шок и бях готова да отменя концерта", сподели Галена пред публиката. Въпреки инцидента, 8-годишното момче излезе на сцената и изпълни дует с майка си на песента "Хавана тропикана", сбъдвайки мечтата си да пее пред хиляди хора.
Концертът е резултат от шестмесечна подготовка с невиждана за българската сцена сценография, над 40 танцьори и режисура на Рафи Бохосян. Шоуто е първият самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, като bTV e медиен партньор на събитието.
"Повече от шест месеца подготвям концерта. Имам 40 човека балет, сценография, декори. Тази вечер е моят триумф", заяви Галена минути преди да излезе на сцената, цитирана от bTV.
На концерта присъстваха множество известни личности от българския шоубизнес, сред които Есил Дюран, певицата DARA, Преслава, Глория и Атанас Колев. Специално участие в шоуто взеха Азис, Преслава, Цветелина Янева, Софи Маринова, Малина, Тони Стораро и Борис Дали.
Концертът-спектакъл беше записан и ще бъде излъчен по bTV в новогодишната програма на телевизията. По думите на певицата, еуфорията е нейното естествено състояние на духа, без значение дали пее пред 15 или 15 хиляди души.
Галена и дългогодишният ѝ партньор, бизнесменът Галин Анастасов, имат двама сина. Първото им дете е Стефан, роден през 2009 година, а вторият им син е Александър, роден през 2017 година, който стана герой на вечерта въпреки инцидента.
Преди и след концерта в социалните мрежи се появиха коментари, че стилът на шоуто и някои от сценичните костюми на Галена наподобяват елементи от концертите на световната звезда Дженифър Лопес. Въпреки споровете, българската публика видя мащабен спектакъл, който отговаря на световните стандарти в музикалното шоу.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2137
|предишна страница [ 1/357 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
14:58 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
11:49 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
10:50 / 09.11.2025
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS