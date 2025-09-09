ИЗПРАТИ НОВИНА
Хванаха Боби Манекена в измама
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:09
©
Пиленцата от Монако станаха инвалиди. Култовият Боби Mанекена, мъжката половина от легендарната двойка от лукса на Френската ривиера, гази закона с фалшив талон за инвалидно място. Такъв се вади с документ от ТЕЛК за тежко заболяване, каквото очевидно демонстриращият разкошен начин на живот и определящ се за "топгъзар" няма.

Грозната истина лъсва от видео, заснето явно без Манекена да знае, в тузарската кола, с която разкарва курортисти по Лазурния бряг във Франция. Клипът е заснет от пътник на задната седалка в момент, в който Боби паркира возилото на инвалидно място. Тогава возещият се отпред младеж му казва, че това място е за хора в неравностойно положение, на което "топгъзарят" му отговаря: 

"За к'во да плащам, всички тарикати в България са си изкарали такива. Аз и в България не плащам. Талонче... Фалшиво е, ама... Правим така и всичко е 6. Това е животът", обяснява Боби Манекена, докато върти волана, паркира и поставя фалшивото инвалидно талонче на предното стъкло.

По този начин Боби Манекена сам признава, че нарушава закона, и това би могло да послужи за самосезиране от компетентните институции. Обществена тайна е, че много Бобиманекеновци има в цялата страна с фалшиви телкове и съответно стикери за паркиране на инвалидни места, но сега за първи път се случва да има публично признание, и то от фигура, която демонстрира охолен начин на живот в пословичните си видеа и снимки в социалните мрежи, пише "България Днес".







Къде в света има манекен - инвалид! Пък и той може да не лъже - толкова е прост, че му трябва придружител, това ако не е 100% инвалидност!!!
0
 
 
Къв манекен е тая торба с ла.йна? Къв топгъзар? Простак, без капка мозък, без капка приличие, без капка симпатичност и с много налудни идеи и представи за себе си и околните! Защото е топгъзар, затова върти геврека като бакшиш, било то и на френската ривиера!!!! Айде бегай на село, оттам откъдето са избягали пиленцата!
