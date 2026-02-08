Христо Стоичков вдига голям купон днес, има страхотен повод

© Легендата на българския футбол Христо Стоичков става на 60 години! Днес Камата ще отбележи празника си с голямо парти, на което се очаква да се появи и човекът, който ще го изиграе на големия екран.



Стоичков е носител на най-престижните футболни награди (Златна топка, Златна обувка), носител на Суперкупата на Европа, Купата на европейските шампиони, Купата на носителите на национални купи, избран в идеалния състав и голмайстор на Световното първенство по футбол 1994 г. в САЩ с отбелязани 6 попадения.



Честит рожден ден на легендарния Христо Стоичков!