ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Христо Стоичков вдига голям купон днес, има страхотен повод
Стоичков е носител на най-престижните футболни награди (Златна топка, Златна обувка), носител на Суперкупата на Европа, Купата на европейските шампиони, Купата на носителите на национални купи, избран в идеалния състав и голмайстор на Световното първенство по футбол 1994 г. в САЩ с отбелязани 6 попадения.
Честит рожден ден на легендарния Христо Стоичков!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любимецът на България днес стана на 54
18:49 / 07.02.2026
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:22 / 06.02.2026
Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
15:14 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS