Христо Мутафчиев: 2025 беше годината, в която всичко се обърка за мен

© Звездата на българския театър и кино Христо Мутафчиев предизвика притеснение сред феновете си с емоционален пост в социалните мрежи. В публикацията си актьорът направи откровена равносметка за 2025 г., която определя като една от най-трудните в живота му.



"За мен 2025 беше годината, в която всичко се обърка. Всъщност, обърка се най-важното – здравето“, споделя Мутафчиев, признавайки, че именно здравословните проблеми са били най-тежки за него.



Актьорът описва чувството си като живот в "втори живот“ – с ново отношение към света и решението да се освободи от излишните тревоги.



"Живея втори живот – и в него си обещавам хич да не ми пука. Ама хич!“, пише той и пожелава на всички здраве и безгрижие: "Здраве и Огън, бий, по Казандзакис. Здраве и Ветрове и вълни по Превер. Здраве и нека всички велики формули да са само прах по вас – по Методиев – а ядрото да е в любимите ви хора. Здраве и смелост.“



Мутафчиев призовава последователите си да ценят думите и спомените с близките си: "Ако понякога ви липсва, отбийте се при думите. Те лекуват и спасяват животи. И понеже този текст е за моя баща и онова малко момиченце съм аз, дори вашият баща да го няма, поговорете с него, нали разбрахте, че може? Помолете му се. Сега аз го моля за чудо. Дано се сбъдне, дано се сбъднат и вашите.“