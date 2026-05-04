Първият понеделник на май, 4 май 2026 г., носи динамично начало на седмицата, белязано от стремеж към ново начало, но и сериозни предизвикателства за част от зодиакалните знаци. Докато за едни денят ще бъде изпълнен с лични победи и хармония, за други е критично важно да проявят бдителност срещу недоброжелатели.

Първият делничен ден на месеца изисква от Овните да овладеят първоначалния си устрем, за да избегнат излишни конфликти, докато Телците трябва да се справят с вътрешното си раздразнение от дребни спънки. Близнаците ще се радват на ползотворни разговори, а Раците ще преживеят момент на искрена сърдечна радост, която ще омекоти делничния им ритъм.

За Лъвовете денят ще бъде урок по тих авторитет, а за Девите – упражнение по търпение към несъвършенствата. Везните ще бъдат изправени пред избора да поставят граници, докато Скорпионите ще действат с тихо надмощие, възползвайки се от грешките на околните. Козирозите ще демонстрират завидни лидерски качества чрез своя подреден план, а Водолеите ще трябва да намерят баланс между иновативните си идеи и сухата прагматика. Рибите ще преминат през деня по-леко, ако приемат практична помощ и не се поддават на разсеяност.

Най-сериозно предупреждение звездите отправят към Стрелците, които трябва да "отварят очите си на четири“ заради риск от недоброжелателен жест или "гаден номер“ от близък човек. Денят ще изисква от тях да не се предоверяват на уж приятелски тонове, за да не останат разочаровани от неочаквани интриги.

Първият майски понеделник ще подложи на изпит характера на всяка зодия, превръщайки се в отправна точка за успех или повод за ценна житейска равносметка.