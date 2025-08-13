ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
В момента все по-голяма популярност в социалната мрежа Фейсбук набират кадри, направени вчера на плаж "Атлиман" в Китен.
Потребители искрено се радват на гледката, а видеото е все по-харесвано. "Браво, супер" е само един от множеството коментари под публикацията.
Уверете се сами, като изгледате прикаченото видео!
