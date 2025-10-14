ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Холивудска звезда претърпя инцидент, колата е размазана по време на буря
Алек е бил облечен със сива поло блуза и панталони, съчетани с черни маратонки, а 59-годишният Стивън е носил камуфлажен дъждобран, съчетан с дънкови шорти, поставени върху маслиненозелени панталони. Братята са били забелязани да разговарят с полицията на мястото на инцидента и са излезли от автомобила без видими сериозни наранявания. Братята са били в града за Международния филмов фестивал в Хамптън, който започна на 5 октомври и приключи на 13 октомври. Във видео, споделено в Instagram след инцидента, Алек казва: "Аз съм добре, брат ми Стивън беше на гости при мен." Той изрази благодарност към екипа на TIFF, споделяйки, че има "твърде много имена", за да благодари на всички, участвали във фестивала. След това Болдуин споделя повече подробности за инцидента.
"Един човек ме засече с камион. Голям камион за боклук - голям, колкото кит", казва той във видеото. "Сигурно е бил някакъв търговски камион, който е превозвал материали от строителна площадка. Беше най-големият камион за боклук, който съм виждал."
Болдуин споделя, че, за да "избегне сблъсъка" с камиона, той е отклонил и "ударил едно голямо дебело дърво". "Разбих колата на жена ми", добави той. "Аз съм добре, брат ми е добре." По-късно той изразяа благодарност към полицаите от Ийст Хамптън, които са оказали помощ след инцидента, като казва, че полицаите на мястото са били "много мили и приятни по отношение на цялата ситуация".
Алек Болдуин добавя, че колата на съпругата му Хилария Болдуин "е доста смачкана" заради "голямото дебело дърво". "Отивам в Лос Анджелис, да видя семейството си, не мога да чакам. Отивам в Калифорния, за да събера семейството си там за няколко дни. Все още съм толкова горд с жена си. Хилария, обичам те повече от всичко. Аз съм добре", завършва актьорът, който през юли 2024 г. беше обявен за невинен за смъртта на Халина Хътчинс. Тя почина при инцидент с реквизитен пистолет през 2021 г. по време на снимките на филма "Ръжда".
Според уебсайта на фестивала, Алек е съпредседател на Изпълнителния комитет на борда. Актьорът се завърна в Хамптънс, след като бе в Бъфало, Ню Йорк, за да присъства на част от Международния филмов фестивал на 11 октомври. Актьорът сподели видео в Instagram, на което се вижда как вечеря в Бъфало.
Североизточната буря причини големи наводнения по крайбрежието от Северна Каролина до Ню Джърси и прекъсна полетите в Бостън и Ню Йорк. Силните ветрове и дъждове допълнително причиниха падане на дървета, които понякога прекъсваха електропроводите, съобщава "Weather Channel".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1735
|
|предишна страница [ 1/290 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Важните изследвания след 45 г., които могат да ни спасят живота
10:50 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS