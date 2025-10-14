ИЗПРАТИ НОВИНА
Холивудска звезда претърпя инцидент, колата е размазана по време на буря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05
©
Алек Болдуин и брат му Стивън Болдуин са претърпели автомобилна катастрофа. При инцидента колата им се е блъснала в дърво в Хамптънс по време на буря, засегнала по-голямата част от района на Ню Йорк. Според "Page Six" и TMZ, 67-годишният Алек е шофирал автомобила. Капакът на автомобила SUV Range Rover е бил значително повреден от удара в дървото в Ийст Хамптън, Ню Йорк, както се вижда на видеозапис, получен от "Page Six" в понеделник, 13 октомври.

Алек е бил облечен със сива поло блуза и панталони, съчетани с черни маратонки, а 59-годишният Стивън е носил камуфлажен дъждобран, съчетан с дънкови шорти, поставени върху маслиненозелени панталони. Братята са били забелязани да разговарят с полицията на мястото на инцидента и са излезли от автомобила без видими сериозни наранявания. Братята са били в града за Международния филмов фестивал в Хамптън, който започна на 5 октомври и приключи на 13 октомври. Във видео, споделено в Instagram след инцидента, Алек казва: "Аз съм добре, брат ми Стивън беше на гости при мен." Той изрази благодарност към екипа на TIFF, споделяйки, че има "твърде много имена", за да благодари на всички, участвали във фестивала. След това Болдуин споделя повече подробности за инцидента.

"Един човек ме засече с камион. Голям камион за боклук - голям, колкото кит", казва той във видеото. "Сигурно е бил някакъв търговски камион, който е превозвал материали от строителна площадка. Беше най-големият камион за боклук, който съм виждал."

Болдуин споделя, че, за да "избегне сблъсъка" с камиона, той е отклонил и "ударил едно голямо дебело дърво". "Разбих колата на жена ми", добави той. "Аз съм добре, брат ми е добре." По-късно той изразяа благодарност към полицаите от Ийст Хамптън, които са оказали помощ след инцидента, като казва, че полицаите на мястото са били "много мили и приятни по отношение на цялата ситуация".

 

Алек Болдуин добавя, че колата на съпругата му Хилария Болдуин "е доста смачкана" заради "голямото дебело дърво". "Отивам в Лос Анджелис, да видя семейството си, не мога да чакам. Отивам в Калифорния, за да събера семейството си там за няколко дни. Все още съм толкова горд с жена си. Хилария, обичам те повече от всичко. Аз съм добре", завършва актьорът, който през юли 2024 г. беше обявен за невинен за смъртта на Халина Хътчинс. Тя почина при инцидент с реквизитен пистолет през 2021 г. по време на снимките на филма "Ръжда".

Според уебсайта на фестивала, Алек е съпредседател на Изпълнителния комитет на борда. Актьорът се завърна в Хамптънс, след като бе в Бъфало, Ню Йорк, за да присъства на част от Международния филмов фестивал на 11 октомври. Актьорът сподели видео в Instagram, на което се вижда как вечеря в Бъфало.

Североизточната буря причини големи наводнения по крайбрежието от Северна Каролина до Ню Джърси и прекъсна полетите в Бостън и Ню Йорк. Силните ветрове и дъждове допълнително причиниха падане на дървета, които понякога прекъсваха електропроводите, съобщава "Weather Channel".


