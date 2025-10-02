ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Холивудска легенда стана баба
"Не споделях този факт, но това е рай. Просто е невероятно,“ каза 67-годишната актриса, която има осиновена дъщеря – Клаудия Роуз, и син Джон Хенри. Към момента не е ясно кое от двете й деца я е дарило с внуче.
"Ако знаех, че ще стана баба, нямаше да поемам толкова работа, но се наслаждавам на всичко и съм много благодарна,“ добави Пфайфър.
"Обичам всеки един от тези проекти,“ допълва още Мишел Пфайфър, която се превърна в истински секс символ на своето време. Тя визира участието си в сериала "The Madison“, коледната комедия "Oh. What. Fun“ и телевизионната адаптация на романа на Руфи Торп "Margo’s Got Money Troubles“.
"Много съм благодарна. Наистина съм благодарна, защото обичам актьорството… всъщност вероятно му се наслаждавам повече от всякога, защото съм по-спокойна,“ призна тя.
Мишел Пфайфър е една от най-талантливите и обичани актриси в Холивуд – с богата кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, както в киното, така и в телевизията. Дебютира в края на 70-те години, но първата ѝ голяма роля идва с култовия филм "Scarface“ (1983).
Превръща се в една от най-големите звезди на Холивуд с филми като "Вещиците от Истуик“ (1987) и "Знаменитите Бейкър Бойс“ (1989). През 1992 година се превъплъщава в жената-котка във филма на Том Бъртън "Батман се завръща“, което й носи още фенове и слава.
Макар да се превръща в икона и секссимвол Пфайфър пази личния си живот и цени дискретността и семейството си. През 1993 г. се омъжва за сценариста и продуцента Дейвид Е. Кели – един от най-успешните телевизионни творци в Холивуд. Двамата са заедно вече над 30 години, а бракът им се смята за стабилен и пример в звездните среди.
През 1993 г., малко преди да се запознае с Кели, Пфайфър осиновява момиченце – Клаудия Роуз. По-късно Дейвид я осиновява официално и става неин баща.
Двамата имат и общо биологично дете – Джон Хенри, роден през август 1994 г. Докато двете деца са все още малки, Пфайфър си взема отпуск от актьорството и се посвещава на тяхното отглеждане.
В интервю от 2007 година актрисата споделя какви са мечтите й, свързани с децата: "Искам те да бъдат борци; искам да оцеляват; искам да имат нещо, в което вярват, и да останат верни на себе си. Бабa ми отгледа пет деца сама по време на Голямата депресия... Тя беше истински оцелял човек, това са моите корени. Така искам да бъдат и децата ми.“, пише Ladyzone
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1542
|
|предишна страница [ 1/257 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:15 / 02.10.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, изм...
09:09 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:09 / 01.10.2025
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:25 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
20:51 / 01.10.2025
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов ...
20:10 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS