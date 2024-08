Хиляди пеят с Ед Шийрън в България

© Дългоочакваният концерт на британската суперзвездата Ед Шийрън започна, предаде репортер на "Фокус".



Над 60 хиляди души от цялата страна и чужбина се събраха на вълнуващото преживяване. Певецът представя математическото си турне The Мathematics Tour. Шоуто се очаква да продължи до 23:00 часа, а репертоарът му включва хитове песни като Shape of you, Perfect, Shivers, Love yourself, Photograph и други.



Михаела Филева и Calum Scott бяха изборът на Ед Шийрън за подгряващи изпълнители в българската столица.



Припомняме, че след приключване на концерта, в интервала 22:00 – 23:30 са осигурени допълнителни влакове, автобуси и трамваи: От 22:00 до 23:30 часа с намалени интервали на движение ще се движат трамвайни линии 10, 12, 15, 18 и автобусни линии 72, 76, 204, 213, 280, 604.



“Столичен автотранспорт" ще осигури минимум 6 броя съчленени автобуси по линии 94, 204 и 280 след приключване на концерта. Метрото ще се движи с делнични разписания в събота и с намален интервал на движение между 22:00 ч. и 23:30 ч.



Лора ДИМИТРОВА