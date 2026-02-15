ИЗПРАТИ НОВИНА
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:32
©
Роден е на 15 февруари 1986 година в Горна Оряховица. Тренира футбол в детско-юношеските школи на Марица (Пловдив), Локомотив (София) и Добруджа (Добрич). На 12-годишна възраст заминава за Малта заедно с майка си Пепа, бивша национална баскетболистка, и втория му баща Сашо Ангелов, който е играл за националния отбор по футбол през 90-те години на миналия век.

Валери Божинов е открит на 14-годишна възраст от спортния директор на Лече Панталео Корвино, докато се състезава с екипа на малтийския Пиета Хотспърс. Лече го привлича в състава си срещу сумата от 15 хил. евро. Той дебютира за Лече на 22 януари 2002 година. Тогава българинът е на 15 години, 11 месеца и 12 дни, което го прави и най-младият чужденец, дебютирал в италианския елит. Това постижение не е подобрено и до днес. 

Божинов загатва за таланта си под ръководството на Зденек Земан, като реализира 16 гола. На 18 години той преминава във Фиорентина за сумата от 13 млн. евро по времето, когато специалистите казват, че е един от най-талантливите нападатели в света.

През юли 2006 преминава под наем в италианския гранд Ювентус, като част от сделката за преминаването на Адриан Муту във Фиорентина. В разгара на сезон 2006/2007, талантливият български футболист не успява да се наложи в изхвърления в Серия Б торински гранд и след края на сезона е върнат на Фиорентина, от където е продаден на Манчестър Сити за 4.1 милиона паунда.

През август 2007 по време на мач с Манчестър Юнайтед получава тежка контузия, която го изважда от игра до края на февруари 2008 и той пропуска остатъка от сезона. При завръщането си в първия мач от следващия сезон срещу Астън Вила, той получава втора тежка контузия и пропуска повече от половината сезон.

Играе още за отборите на италианския Парма, Спортинг (Лисабон), Левски (София), италианския Тернана в Серия Б, сръбския Партизан (Белград), китайския втородивизионен отбор Мейджоу Хака, швейцарския ФК Лозана-Спорт, хърватския Риека, Ботев (Враца) и италианския Пескара. 

Дебютира за националния отбор на България на първенството на Стария континент в Португалия през 2004 срещу Италия. Първия си гол за "А“ отбора отбелязва на 11 август 2004 срещу Ейре. 

Има две деца. Син от попфолк певицата Алисия, кръстен на него Валери-младши.

Дъщеря му е от Николета Лозанова и се казва Никол.


