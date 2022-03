Хилда Казасян към Моню Монев в "Капките": По-секси си от Луна!

© "Ти беше по-секси от Луна" - така преди малко Хилда Казасян се обърна към Моню Монев след участието му в "Като две капки вода".



"Бягайте крачета при младите момчета" - тази вечер Моню влезе в ролята на участничката от 8-ия сезон в шоуто Луна.



След това Алисия се преобрази в Лейди Гага и изпълни песента Always Remember Us This Way. Победителят от миналия лайф Руслан Мъйнов влезе в ролята на египетската звезда Amr Diab и изпълни песента Tamally Maak.



Първа на сцената излезе Анелия, която се преобрази в Ylvisи изпълни песента The Fox.



Втора в шоуто излезе Мариана Попова, която се изправи пред космически трудната задача да се превъплъти в Уитни Хюстън и изпя Queen of the night.