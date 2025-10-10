ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Автор: Росица Чинова 12:46Коментари (0)496
©
Гърция се класира на второ място в световен мащаб сред предпочитаните дестинации за почивка в тазгодишните 38-ми годишни награди "Избор на читателите" на Condé Nast Traveler. Япония се класира на първо място, а Гърция е следвана от Португалия, Италия, Испания и Турция, предава eKathimerini. 

Това е огромно отличие, тъй като е резултат от общо 757 109 гласа на читателите в тазгодишното проучване на списанието за глобалния туризъм.

Има и големи индивидуални отличия за гръцките хотели, острови и градове. Атина спечели наградата за 12-ия най-добър европейски град, въз основа на цялостната удовлетвореност на посетителите й, докато Наксос беше обявен за най-добрия остров в Европа.

В областта на хотелиерството, проучването раздели курортите от хотелите, като Гърция се отличи и в двете категории. Топ 50 курорта в света включват 10 гръцки обекта, водени от Porto Zante Villas & Spa на Закинтос, а топ 50 хотела включват 10 гръцки, водени от Hotel Grande Bretagne в Атина, докато Euphoria Retreat в Мистрас, на Пелопонес, беше избран за шестата най-добра спа дестинация в Европа.


Още по темата: общо новини по темата: 30
06.10.2025 »
17.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
21:18 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Туризъм
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: