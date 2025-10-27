Григор Димитров: Трябва да бъда мил със себе си

© Завръщането на Григор Димитров се приближава все повече, а самият той изглежда много развълнуван преди да изиграе своя дебютен мач от близо 4 месеца насам. Най-добрият български тенисист се готви усилено за Мастърса в Париж, който ще стартира днес, а ето какво сподели той в първото си интервю на Тура, откакто е отново сред своите колеги:



"Има много положителни, както и смесени емоции, но във възможно най-хубавия смисъл. Чудесно е да бъда отново заедно с момчетата и да се предизвикваме, както винаги сме го правили. Засега имам отлична седмица, в която се опитвам да прекарвам възможно най-много часове на корта, защото в момента жадувам точно затова. Същевременно се опитвам да държа нещата максимално опростени.



Голямата ми цел е да се завърна на пълни обороти догодина, но е страхотно предизвикателство за мен да видя как ще реагира тялото на натоварването към този момент. Винаги съм обичал тези последни турнири през сезона, но не желая да се затормозявам с излишни мисли или очаквания. Към този момент трябва да бъда мил със себе си и тялото ми, както и да видя върху какво ще трябва да работя, за да бъда напълно готов за следващия сезон" - сподели първата ни ракета пред сайта на ATP.