ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Грешките, които допускат някои шофьори и скапват дизеловия двигател на колата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:21Коментари (0)0
©
В някои региони на Европа дизелът традиционно се цени заради сцеплението, ефективността и издръжливостта си. Тези двигатели изминават стотици хиляди километри на трактори и търговски превозни средства, но в пътническия сегмент ресурсът често е по-нисък от очакваното. Причините не са само в конструкцията на съвременните системи на Common Rail, но и условията на работа - температурни промени, качеството на дизеловото гориво, задръстванията, кратките пътувания и навиците на собствениците, категорични са шофьори с опит.

Най-честата грешка е игнорирането на регулациите за маслото

На много места дизелът работи в труден режим - ниски температури, дълго загряване, чести престои в задръствания. Маслото бързо се сгъстява и събира сажди. Ако го сменяш на всеки 15 000 км, както пише инструкциите на производителя, двигателят постепенно се запушва с лак, маслото губи течност и турбината страда първа. Експерти препоръчват по-честа смяна – приблизително веднъж на всеки 7000-10 000 км, особено при съвременните турбодизели.

Друг опасен навик е да се зарежда "там, където е по-евтино". При дизелов двигател това води до високи разходи, пише automedia . Дизеловото гориво от по-евтините бензиностанции може да съдържа вода, мръсотия, парафини или тежки фракции. Влагата причинява корозия на инжекторите, а парафините кристализират през зимата и запушват филтъра, което се отразява на работата на двигателя.

Инженерите знаят, че дефектната високонапорна помпа (ГЕС) е една от най-скъпите повреди - например ремонтът на Bosch CP4, който се монтира на много европейски дизелови модели, може да струва над 1000 евро, като се плаща и за промиване на системата. Причината е проникването на абразив или вода в горивото. Затова спестяването на дизелово гориво често се обръща срещу тези, които го правят.

Каране с почти празен резервоар

Не е по-малко вредно да караш "на червено". В долната част на резервоара винаги се натрупва седимент с парафинови примеси, а когато горивото е малко, помпата засмуква този концентрат. В студа това е особено важно - горивният филтър затруднява преминаването на дизела, а ако вода попадне в него, той се превръща в ледени тапи. Затова е по-добре дизеловите двигатели да не стигат под половината резервоар през зимата.

Кратките пътувания са още един скрит убиец на дизелите. В града двигателят няма време да се загрее, а филтърът за частици няма време да достигне температурата на регенерация. В резултат на това DPF се запушва по-бързо от обичайното. Собствениците се опитват да дават газ на място или да правят резки ускорение, но това не помага. Системата за регенерация изисква движение и температура. Ако пренебрегнете проблема, DPF е напълно запушен, като се налага почистване или замяна, което също не са евтини.

Не трябва да се забрави и EGR

Понякога дизеловото гориво съдържа повече примеси, а градското шофиране дава повече сажди, които се утаяват във вентила и въздухозаборника. Клапанът започва да замръзва, двигателят губи тягата и започва да пуши. При пробег от 120 000-150 000 км много дизели изискват почистване на всмукателния колектор – това е нормална процедура, но ако го затегнете, въздухозаборникът ще се запуши до състояние на "бетон".

Турбината също е чувствителна зона. Шофьорите често не позволяват на дизела да се загрее преди натоварване и веднага увеличават оборотите. При студено масло турбокомпресорът остава практически сух - това причинява захващания на вала. След пътуването ситуацията се влошава от мигновено спиране – маслото спира да циркулира, а температурата вътре в турбината остава висока. По втулките се образува лак и след известно време турбината започва да бръмчи и да губи налягане.

През зимата проблемът се влошава от свещи и студени стартирания на двигателя

При студено време дизелът се нуждае от няколко секунди, за да затопли камерата. Ако стартирате и веднага потеглите, горивото не изгаря напълно, образува се дим и въглеродни отлагания се натрупват по стените на цилиндрите. При по-старите двигатели това води до спад в компресията.

Изводът е, че в определени условия дизелът живее дълго време, само ако собственикът подхожда с по-голямо внимание. Маслото трябва да се сменя по-често, отколкото е написано в инструкциите, а зареждането да става само от проверени бензиностанции. Количеството гориво не трябва да е на минимум.

Трябва също така да се следят филтрите, да се оставяме двигателя да се затопли и охлади, не се прекъсва регенерацията на DPF и редовно да се почиства EGR. Защото дизелът не прощава небрежността - повечето от сериозни повреди не са конструктивен дефект, а резултат от неправилна работа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
14:41 / 02.12.2025
Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 7...
14:13 / 02.12.2025
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:42 / 02.12.2025
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
20:24 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Протести срещу Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: