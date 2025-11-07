ЗАРЕЖДАНЕ...
|Графа си търси дуетна половинка
Тази седмица до опитните съветници Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов застават талантливите актьори Герасим Георгиев - Геро и Румен Угрински. Двамата приятели ще внесат буря от смях, но и истински творчески хаос в панела на съветниците, докато спорят и опитват да помогнат на Графа в неговия избор.
“Мисля, че няма да ме заблудят, но никога не можеш да си сигурен", споделя Графа минути преди да се впусне в шоуто.
В специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе" той признава, че следи предаването като зрител и има предварително изградена стратегия за своята игра:
“Ще следя много внимателно историите, защото именно там има много улики и пробойни".
На сцената и тази седмица няма да липсват изненади. Учителката, Ученичката, Фармацевтката и още петима мистериозни участници ще дадат всичко от себе си, за да заблудят Графа и да спечелят симпатиите на панела. Ще успеят ли обаче да разобличат лъжците, за да пее Графа в дует с талантлив певец?
Още новини от Любопитни новини:
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
