ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Голям турски актьор с нова роля
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:16Коментари (0)243
©
Джан Яман все по-убедително се утвърждава като най-успелия турски актьор, далеч отвъд границите на родината си. В последните години той живее и работи в Италия, където се радва на все по-голяма слава. 

Наскоро Джан бе отличен с престижната наградата Filming Italy Venice Award на 82-рия филмов фестивал във Венеция.

 

А сега той се превърна в истинска сензация, влизайки в ролята на героя Сандокан – пиратът от края на XIX век, измислен от италианския писател Емилио Салгари.

Серилът, създаден по романа е вече факт и дори официално бе представен преди дни на Фестивала на киното в Рим.

Романтичната сага за приключение и свобода всъщност е не просто римейк на шестсерийната минипоредица от 1976 г. Това е съвсем нов прочит на историята на Сандокан, по-комплексен, по-човечен, по-съвременен - по думите на създателите му. 

"Искахме да модернизираме тази пиратска история в италиански стил“, казва режисьорът Ян Мария Микелини. "Персонажите са написани с повече дълбочина: Сандокан започва като Робин Худ на моретата, но разбира, че истинската свобода е тази, която те кара да даваш от себе си на другите.“

Няма да е пресилено, ако се каже, че Сандокан се превърна в най-значимата роля за турския актьор. Поне до момента. Тя му дава световна слава и го утвърждава като международна звезда.

Яман споделя, че се е подготвял за ролята в продължение на пет години, изучавайки всяка подробност: "Такава роля идва рядко в живота на актьора. В началото се концентрирах върху физическата част, но открих, че емоционалната е още по-интензивна. Сандокан е страдащ, аскетичен, но и ироничен човек – научих от него, че дори в болката трябва да умееш да се усмихваш.“

Макар привидно да изглежда лесно, на Джан всъщност се налага да извърви нелек път към славата. Дълго време му е нужно, за да успее да се наложи в световните кино среди. А и често е обект на нападки и негативизъм. Не само професионалния, но ли личния му живот е постоянно подлаган на критика – включително и личните му връзки и злоупотребата с алкохола.

И сякаш напук на негативизма, турският актьор е щастлив в последната си връзка. От няколко месеца той официално излиза със Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. И вече не крие отношенията си с нея дори често споделя общи снимки в социалните мрежи, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1858
21.10.2025 6 предсказания, които Баба Ванга сгреши
21.10.2025 Синът на Деси Слава стана майстор строител
21.10.2025 Една легенда на 65
21.10.2025 Бивше гадже на Филипа избухна срещу нея в публичното пространство
21.10.2025 Глория напусна сцената
21.10.2025 Изненадващ наследник на титлата на принц Андрю
предишна страница [ 1/310 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
11:45 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа,...
09:57 / 21.10.2025
Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е пово...
08:15 / 21.10.2025
Един огромен талант на 40: Арести, дете от чужденец и любов с жен...
21:28 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: