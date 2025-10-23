ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голям късмет за 4 зодии в сезона на скорпиона
Рак
Марс, Слънцето и Меркурий ще бъдат във вашия пети дом на любовта, приятелите и забавленията. Това е идеално време за любов, приятелство и дейности, като посещение на ресторанти, клубове или събития. Когато Марс навлезе в Стрелец през ноември, вниманието ще се насочи към работата и здравето. Вселената ще подкрепя саморазвитието, пътуванията и образованието. Това е един от най-успешните и щастливи периоди на годината за Раците.
Скорпион
Това е вашият сезон! В началото на периода Слънцето, Меркурий и Марс ще бъдат във вашия първи дом на личността. Това е време за нови начала, проактивни действия и личностно развитие. През ноември вниманието ще бъде насочено към финансите. Възможно е да се появят нови възможности за доходи.
Пълнолунието на 5 ноември и новолунието на 20-ти ще засилят важни финансови и партньорски въпроси. Това ще е изключително успешен период за вас. Очакват ви много нови възможности, които ще ви отведат към мечтания живот. Доверете се на Вселената! Не спирайте да слушате интуицията си. Вашата душа знае кое е най-доброто за вас.
Риби
Сезонът на Скорпион ще докосне вашия девети дом на пътувания, учене и комуникация на дълги разстояния. Възможни са нови запознанства и приятни срещи. Венера в Лъв и Скорпион ще засили хармонията във взаимоотношенията и ще направи този период особено благоприятен за кариерно развитие и пътувания.
Близнаци
Късметът ще бъде на ваша страна, тъй като всички планети от сезона на Скорпиона ще повлияят на вашия шести дом на работа и здраве. Това е време за продуктивност, нови проекти и подобрено благосъстояние. Ще можете да подобрите и личния си живот и да започнете да пътувате. Нищо няма да попречи на успеха ви през този период. Пълнолунието на 5 ноември и Новолунието на 20 ноември ще донесат нови възможности във финансите и партньорствата. Пред вас ще се отворят вратите към един напълно различен живот.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1164
|предишна страница [ 1/194 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
20:58 / 22.10.2025
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS