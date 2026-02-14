ЗАРЕЖДАНЕ...
|Големи звезди влизат в "Капките"
Четиринадесетият сезон на телевизионното предаване започва на 16 февруари, а водещи отново са Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. В журито са до болка известните до момента Хилда Казасян, Димитър Ковачев – Фънки, Веселин Маринов и нов член, който ще преобърне правилата.
"Сезонът – Слънце е инспириран от Луи XIV, тъй като и сезонът ни е 14-и пореден. За тринадесет години "Капките" са се доказали като най-големия антидепресант в телевизионния ефир. В последните години ние сме залети само от негативни новини и проблеми. Всъщност "Като две капки вода" ни вади от проблемите, като за три часа ни кара да се забавляваме и да забравим проблемите. От тук идва и името Сезона – Слънце и се надявам да не слънчасаме, а да ни е топло на душите", сподели продуцентът на "Като две капки вода" Кирил Киров – Кико.
"Най-трудното нещо, когато правиш 14-и сезон на един формат е да надграждаш. Миналата година напълнихме най-големия стадион в България и за толкова години много лица вече са минали през шоуто. Затова става все по-трудно да намираш интересни хора. Смятам, че и тази година успяхме да намерим интересни участници, като някой от тях са огромни звезди на българския небосклон и шоубизнес. Други не са толкова популярни, но смятам, че ще се превърнат в големи звезди", добави Кико пред Nova.
