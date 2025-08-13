ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да доведе до токсикоинфекции
Според нея такива храни много често съдържат меса, млечни продукти и сосове на основата на яйца, които при неправилно съхранение в жегите могат да попречат на здравето ни.
"Невинаги можем да сме сигурни дали храни от заведения за бързо хранене по улиците са безопасни", заяви още тя. "Когато една храна е пакетирана, се ориентираме по срока на годност на етикета, за тези, приготвени на открито, се доверяваме на сетивата си".
Д-р Хаджиилиева сподели, че има определени групи хора, които трябва на са по-внимателни при консумация на мазни храни през летните месеци.
"Децата, бременните жени, възрастните хора и хора със слаба имунна система са рискови групи. При тях една такава инфекция може да протече много по-тежко", обясни тя.
"Мазните и пържени храни се усвояват по-трудно от нашия организъм през летните месеци. Той ни се насочва към справянето с горещината и усвояването на мазни храни става затруднено. Не препоръчвам тяхната консумация", заяви д-р Хаджиилиева.
Тя коментира също и въпросът как да сме сигурни в хигиената на местата за бързо хранене. "Има органи, които наблюдават хигиената по заведенията, но ние също можем да се ориентираме сами като потребители. Трябва да гледаме добре и да бъдем внимателни", обясни тя.
"Дори ако комбинираме бързата храна с плодове, зеленчуци и вода, пак няма как да се предпазим от една инфекция", обясни още д-р Хаджиилиева.
Според нея количеството вода, което трябва да се приема ежедневно зависи от много фактори като тегло и възраст, но се препоръчват поне 2 литра вода.
"Сладките води с вкусове много често съдържат захар, която не е за предпочитане през лятото", заяви още д-р Хаджиилиева.
По нейни думи, основни симптоми на инфекцията са поява на гадене, силни болки в корема, диария, повръщане, висока температура. "Ако проявите такива симптоми, трябва да се потърси лекар. Самолечението може да доведе до усложнения", добави още тя.
"През лятото трябва да се храним балансирано, да се ограничи приема на мазни храни, да се хидратираме достатъчно", посъветва д-р Хаджиилиева.
