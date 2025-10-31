ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Галена натиска последния златен бутон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20Коментари (0)492
©
Галена ще натисне последния златен бутон през настоящия сезон на любимото семейното шоу "България търси талант" тази неделя, след 20:00 ч. по bTV. Певицата е единствената, която все още не е използвала правото си да класира участник директно на големия финал. Колегите ѝ от журито – Катето Евро, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов, както и водещите – Петър Антонов и Сашо Кадиев, вече натиснаха своите златни бутони.

В есенната неделната вечер зрителите ще се насладят на няколко въздействащи музикални изпълнения – както хорови, така и солови. В епизода ще бъде представена и авторската песен на един от участниците, посветена на членовете на журито. Ще звучат много китари и един акордеон, а родопски дървета и храсти ще танцуват самодивски танци в приглушена светлина.

Най-разнообразни таланти със завидни умения - от акробатика до математика, ще се борят за привилегията да получат последния златен бутон и възможността да се класират на финала на голямата надпревара за 90 000 лв., в деветия сезон на "България търси талант". 

Неочакваните обрати и трогателните лични истории ще докоснат зрителите пред телевизионния екран и ще докажат още веднъж, че човешкият талант е без граници. Не пропускайте да видите кой ще стане петият сигурен финалист в тазгодишния сезон на любимото семейно предаване по bTV - на 2 ноември с начало 20:00ч.


Още по темата: общо новини по темата: 2036
31.10.2025 Суперлуна в телец, ето какво да очакваме
31.10.2025 Енджи Касабие: Счупих зъбите на Силвесър Сталоун
31.10.2025 Публикуваха подробната програма за "25 години СБЛЪСЪК", вижте участниците
31.10.2025 Виктория Капитонова напуска България
31.10.2025 Венета Райкова избяга
31.10.2025 Предаване си търси нов човек
предишна страница [ 1/340 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила ...
14:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел...
19:21 / 30.10.2025
Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
14:46 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
14:27 / 30.10.2025
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
12:54 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: