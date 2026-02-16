ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гала влиза в "Капките" заради Малдивите?
Тя се е разбрала с продуцента Халваджиян да си направи реклама на козметиката, която продава, както и на студията, които отдава под наем дъщеря й Мари, а наесен ще почива безплатно във вилата на Маги на Малдивите. Приятелството между Гала, Маги и Кремена Халваджиян е дългогодишно. Те са си изключително близки не само на малкия екран, но и в ежедневието.
Гала е едно от най-разпознаваемите лица на Нова тв, но до момента винаги е стояла от страната на водещ или зрител. Рачков, със своя типичен хумор, загатна, че подготовката на водещата вече е започнала и тя е готова да покаже неподозирани таланти и артистични превъплъщения, за които дори и половинката й Стефан не подозира. Самата Гала не скри вълнението си от новото предизвикателство. Тя сподели, че влиза в шоуто с огромна доза самоирония и желание за забавление, макар и да осъзнава трудността на сложните имитации, които я очакват, но ще пее всичко, което й се дава. Участието на Гала в 14-тия сезон на "Като две капки вода“ обещава да бъде един от акцентите в предаването. Феновете вече тръпнат в очакване да разберат кой ще бъде първият образ, в който Бутонът на късмета ще я превърне. Едно е сигурно – присъствието на водещата ще добави нова доза елегантност и изненада към любимото шоу за имитации.
В този сезон зрителите ще станат свидетели на неочаквани участници, невиждани до момента имитации и силни лични истории. Сред останалите сигурни знаменитости, които ще изгреят в ефира, са Иво Димев и фолкзвездата Емилия. Както винаги, короната ще бъде в ръцете на публиката, а обичаните водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро отново ще търсят новия крал на имитациите. Както "Уикенд" пръв съобщи, в журито ще е и Азис.
